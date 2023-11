Libertadores, Boca-Fluminense: tifosi argentini aggrediti, vigilia violenta, dove vedere la gara

Follia a Rio de Janeiro alla vigilia della finale di Copa Libertadores tra Boca Juniors e Fluminense: assalto dei tifosi brasiliani con pestaggi

03-11-2023 10:04

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio che racchiude un turbinio di emozioni. Sì, il pallone è una cosa seria. E io adoro raccontarne la grande bellezza.

Mentre in Sud America e non solo cresce l’attesa per la finale di Copa Libertadores tra Boca Juniors e Fluminense, la vigilia della sfida dei sogni è stata macchiata dai violenti scontri che si sono registrati a Rio de Janeiro. Gli ultras di casa hanno infatti attaccato i tifosi del club argentino, che si erano radunati sulla spiaggia di Copacabana.

Brasile: follia ultras prima della finale di Copa Libertadores

L’attenzione era già alta, ciò nonostante le forze dell’ordine brasiliane non sono riuscite a evitare l’impatto tra le due tifoserie. O meglio, non hanno impedito l’assalto degli ultras della Flu ai danni dei supporter del Boca, raggruppatisi sulla spiaggia di Copacabana, nei pressi del mega-evento organizzato dalla Conmebol. Il quotidiano argentino Olé scrive che “quella che sembrava una giornata di festa a Copacabana, era in realtà una pentola a pressione”.

L’assalto dei tifosi della Fluminense ai danni di quelli del Boca

Erano più o meno le 17 locali, quando un nutrito di gruppo di tifosi della Fluminense si è trovato a passare sul lungomare di Rio de Janeiro, proprio nel punto in cui si godevano il pre-partita i tifosi del Boca. A scortarli decine di agenti della polizia, auto di pattuglia e motociclette, che, però, hanno perso il controllo della situazione. I sostenitori brasiliani hanno raggiunto la spiaggia e da lì tutto è degenerato.

Scontri, pestaggi, rapine: l’inferno, insomma. Con i tifosi Xeneizes costretti a difendersi lanciando tutto ciò che era a portata di mano: sedie, sdraio, bottiglie. Le forze dell’ordine hanno dovuto fare ricorso a spray al peperoncino, proiettili di gomma e bombe stordenti per ripristinare l’ordine.

Scontri prima della finale, la posizione del Conmebol

Dopo le violenze della vigilia, la Conmebol ha diramato un comunicato per invitare “i tifosi del Boca e del Fluminense a condividere insieme i momenti di gioia e di festa che il calcio ci regala. I valori dello sport che più ci appassionano devono ispirare comportamenti di pace e armonia. Per questo motivo ripudiamo atti di violenza e razzismo nel quadro di questa finale”. Intanto oggi sono attesi circa 100mila tifosi del Boca a Rio de Janeiro: l’allerta è massima.

Boca-Fluminense: dove vedere la finale di Copa Libertadores

Il Boca Juniors del Matador Cavani punta alla sua settima Copa Libertadores e a spezzare l’egemonia brasiliana nella competizione, mentre per la Fluminense si tratterebbe del primo successo in assoluto. Lo scenario è quello del mitico Maracanã di Rio de Janeiro, con le due squadre che scenderanno in campo sabato 4 novembre alle 21:00. La partita non potrà essere vista in tv: l’unica soluzione per non perdersi la gara più importante del Sud America è lo streaming sulla piattaforma Mola Tv.

Le probabili formazioni di Boca Juniors-Fluminense