Ligue 1, Skriniar rischia di saltare tutta la stagione: i tifosi dell’Inter si prendono la rivincita

Il Psg vince in Supercoppa contro il Tolosa ma perde un pezzo importante. Il difensore slovacco si infortuna alla caviglia e rischia di veder finita la propria stagione.

04-01-2024 15:17

Brutta tegola in casa Paris Saint-Germain. Milan Skriniar ha infatti rimediato un brutto infortunio nel corso della gara di Supercoppa di Francia contro il Tolosa. Si parla di uno stop piuttosto lungo per il difensore slovacco che addirittura potrebbe aver terminato anzitempo la propria stagione sportiva. Insomma, da un lato la gioia per il primo trofeo con la nuova maglia dall’altro un dispiacere enorme per il problema, a quanto pare piuttosto serio, alla caviglia sinistra.

I primi mesi di Skriniar al Psg

Finora la stagione di Milan Skriniar in rossoblù non è stata particolarmente esaltante. Acquistato a parametro zero, il 28enne centrale difensivo ha disputato complessivamente 21 partite con il Paris Saint-Germain mettendo anche a segno un gol per giunta in Champions League contro il Milan. A caratterizzare, però, i suoi primi mesi oltralpe ci sono stati una serie di errori che sono cominciati già con le prime amichevoli estive. Adesso questa brutta notizia certamente avrà un impatto sulla capolista di Ligue 1, col giocatore che rischia di doversi operare.

Il club francese pronto a tornare sul mercato

Già si parla di un Psg che deve tornare sul calciomercato, approfittando dell’apertura della sessione invernale, per portare sotto la Torre Eiffel un altro difensore centrale. I soldi non mancano al club transalpino, anche se è recentissimo l’acquisto dal San Paolo di Lucas Beraldo che occupa proprio la stessa posizione di campo di Skriniar e che è costato la bellezza di 20 milioni di euro. Tra i nomi fatti dei possibili candidati a rinforzare la rosa di Luis Enrique c’è pure quello di Tiago Djaló promesso sposo dell’Inter.

L’amore finito col mondo nerazzurro

Il collegamento tra Skriniar e l’Inter avviene automatico. Il centrale slovacco si è lasciato piuttosto male col suo vecchio club, abbandonandolo a parametro zero dopo 6 ottime stagioni (un po’ meno l’ultima condizionata da un infortunio). Anche un uomo equilibrato come Beppe Marotta si è espresso con toni accesi riguardo al suo ex calciatore evidenziandone l’ingratitudine nei confronti del mondo interista. Dopo tanto amore oggi i sentimenti sono opposti. Tant’è che qualcuno da Milano gongola per l’attuale situazione dell’ormai vecchia e sopita passione.