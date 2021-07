L’Italbasket sbarca al Villaggio, le reazioni di Sacchetti e Ricci

A sette giorni dall’esordio contro la rappresentativa tedesca alla Saitama Super Arena, la Nazionale di coach Meo Sacchetti è sbarcata in Giappone dove, tra rigidi controlli, ha preso subito possesso degli alloggi olimpici.

“Il viaggio è stato lungo e faticoso ma entrare al Villaggio è una botta di adrenalina. Il momento più bello è stato vedere la palazzina con la nostra bandiera. Pensare di far parte dell’élite mondiale è una sensazione pazzesca. Ci stiamo riposando ma siamo ansiosi di tornare ad allenarci. Con il sorriso e con la voglia di goderci ogni singolo istante” ha dichiarato entusiasta Giampaolo Ricci.

Al pensiero del lungo dell’Olimpia Milano ha fatto eco quello del capoallenatore azzurro, la cui attenzione però è già rivolta agli avversari di domenica prossima.

“Entro di nuovo nel Villaggio Olimpico e anche se stavolta lo faccio da coach, le emozioni sono invariate. Lo spirito col quale si affronta questa avventura è diverso da ogni altra cosa. Ci prendiamo un giorno di riposo per smaltire la stanchezza del viaggio e il fuso orario. Poi torneremo subito a lavorare in palestra perché tra una settimana dobbiamo e vogliamo essere pronti per la sfida alla Germania, già decisiva”.

19-07-2021