Lite Mourinho-Serra, la decisione della procura federale sul deferimento

Dopo quasi due mesi, il procuratore deferisce il quarto uomo di Cremonese-Roma, Marco Serra. E riaccende i riflettori sul caso dell'anno

26-04-2023 18:28

La lite Mourinho-Serra occupa ancora oggi uno spazio, nelle gerarchia delle notizie, che si profilano in questo pomeriggio. Infatti, a quasi due mesi dai fatti di quel Cremonese-Roma, era infatti il 28 febbraio l’arbitro Marco Serra è stato deferito dalla Procura federale.

Nelle sue indagini, il procuratore Giuseppe Chinè ha infatti rilevato un comportamento che lo ha indotto a optare a procedere nei riguardi del fischietto che, in una autentica altalena, si è reso attore protagonista di uno dei casi più controversi della stagione calcistica.

Mou-Serra, il deferimento dell’arbitro

Secondo quel che ha deciso il procuratore, Serra ha quindi rivolto nei riguardi dell’allenatore della Roma espressioni pesanti affermando che trattasi di “oggettivo carattere inopportuno, ingiurioso e finanche offensivo delle parole utilizzate”, tale da violare “i principi di lealtà, probità e correttezza posti a fondamento dell’ordinamento sportivo”, ma anche le norme specifiche del regolamento Aia che impongono agli associati di “improntare il proprio comportamento al rigoroso rispetto dei principi di lealtà, trasparenza e rettitudine a difesa della credibilità ed immagine dell’Aia”.

Le testimonianze e la ricostruzione

Quelle testimonianze raccolte hanno accreditato la versione fornita da Mourinho, il quale ha sempre sostenuto di essere stato destinatario di offese e insulti pronunciate da Serra in un’occasione accesa, sicuramente, ma non tale da giustificare la sua esplosione verbale.

Secondo le ricostruzioni della Procura, all’allenatore della Roma “che a Serra si era rivolto per tentare di avere spiegazioni riguardo ad una decisione arbitrale assunta dal direttore di gara a seguito di un contrasto di gioco tra un calciatore della Cremonese (Tsadjout) e uno della Roma (Kumbulla)”, sono state rivolte “le seguenti testuali parole:

“Ti stanno prendendo tutti per il culo. Vai a casa, Vai a casa’ (accompagnando le stesse con un movimento circolare della propria mano destra, ossia, roteando il dito indice)”.

L’espulsione di Mourinho

In quella circostanza, Mourinho venne espulso dall’arbitro Piccinini e il Giudice sportivo gli aveva inflitto due giornate di squalifica: la sanzione era stata inizialmente sospesa, tanto che Mou era andato regolarmente in panchina per la sfida con la Juventus, per poi essere confermata, costringendolo a saltare anche il derby con la Lazio.

