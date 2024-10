Liverpool-Bologna, dove vederla in diretta tv e streaming Champions 2024/2025: orario e probabili formazioni

Dopo la vittoria sbalorditiva a San Siro dei Reds contro il Milan, ecco che tocca a un'altra italiana vedersela con gli inglesi. Attesi migliaia di tifosi emiliani

Nell’anno della Champions, il Bologna per la prima volta in 115 anni affronta il Liverpool in uno degli stadi più rappresentativi del calcio inglese, Anfield. Una partita evento per i tifosi emiliani che celebreranno questo debutto in nun nnumero considerevole per sostenere la formazione di Vincenzo Italiano. Appuntamento con la storia in campo oggi, mercoledì 2 ottobre, alle 21.

Champions: Liverpool-Bologna, quando si gioca

Fischio d’inizio alle ore 21, sul campo suggestivo di Anfield, dove si scontreranno i Reds e i felsinei chiamati ad affidare a questa data una valenza anche in termini di risultato. Il Bologna di Italiano arriva dallo 0-0 contro lo Shakhtar al Dall’Ara, nel match di esordio nella nuova Champions, e sognano l’impresa in uno degli stadi più ammirati. I Reds, invece, hanno battuto il Milan 3-1 e si trovano a giocare di nuovo contro un’italiana:

Partita: Liverpool-Bologna

Dove: Anfield

Quando: mercoledì 2 ottobre 2024

Orario: 21

Diretta tv: Sky

Diretta Streaming: Sky Go, NOW

Competizione: Champions League

A che ora e dove vedere Liverpool-Bologna in diretta TV

Chi vorrà seguire in tempo reale Liverpool-Bologna potrà sintonizzarsi e seguire la diretta tv in programma oggi a partire dalle 21 su Sky, che trasmetterà in esclusiva la partita che segna un’occasione importante per i bergamaschi.

Gli abbonati all’emittente satellitare potranno seguire la partita sui canali Sky Sport Uno (canale numero 201) e Sky Sport (252). La diretta inizierà alle 21 e verrà anticipata da un pre-partita con lo studio che si ritroverà poi dopo il 90° con commenti e interviste.

Champions, Liverpool-Bologna in streaming

Chi vorrà vedere Liverpool-Bologna in streaming potrà collegarsi e seguire live la partita sulla piattaforma NOW oppure ricorrere all’app Sky GO disponibile per gli abbonati Sky, con possibilità anche di acquistare il singolo evento sulla piattaforma. Le app sono presenti anche su smart-tv.

Le probabili formazioni

Il Bologna ad Anfield proverà comunque a giocarsi la partita contro un Liverpool che già a San Siro ha dimostrato di essere di un livello altissimo, in questa fase della stagione. Il tecnico dei felsinei si affida a Orsolini, Castro e Ndoye con Aebischer, Freuler e Fabbian a centrocampo. Formazione tipo anche per Arne Slot che punta su Mac Allister e Gravenberch come muro davanti alla difesa e Djogo Jota, in vantaggio alla vigilia nel ballottaggio con Nunez.

Ecco le probabili formazioni:

LIVERPOOL (4-2-3-1): Alisson; Tsimikas, van Dijk, Konaté, Alexander-Arnold; Mac Allister, Gravenberch; Gakpo, Szoboszlai, Salah; Djogo Jota. All. Arne Slot.

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumí, Lykogiannis; Fabbian, Freuler, Moro; Orsolini, Castro, Ndoye. All. Vincenzo Italiano

L’arbitro del match

Arbitro del match sarà Nikola Dabanovic (MNE) assistito da Todorovic (MNE) e Jovanovic (MNE), con quarto uomo Boskovic (MNE) e addetti VAR Kwiatkowski (POL) e Del Cerro Grande (ESP).