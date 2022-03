Liverpool, i numeri dicono che per l’Inter è una missione quasi impossibile

07-03-2022 15:02

È un compito quasi improbo quello che attende l’Inter, rivale domani sera ad Anfield di un Liverpool capace di batterla per 2-0 diciotto giorni fa nell’andata degli ottavi di finale di Champions League.

Anfield, fortino inespugnabile

L’altro grado di difficoltà della gara in cui si dovranno misurare nerazzurri non solo è dato dalla qualità degli uomini di Klopp ma è certificata anche da una serie di dati sfavorevoli alla truppa di Simone Inzaghi.

Su tutti, il primo (e forse anche il più emblematico) è il bilancio casalingo del Liverpool nell’ultimo anno, periodo in cui i Reds, nelle 27 gare disputate tra il proprio pubblico, non sono mai usciti sconfitti da Anfield mettendo assieme (tra Premier League, Champions League, Fa Cup ed Efl Cup) la bellezza di 21 vittorie e 6 pareggi.

Liverpool, le ultime sconfitte in casa e la speranza nerazzurra

Per trovare l’ultimo stop casalingo in campionato, quindi, bisogna risalire al 10 marzo 2021 quando il Fulham, grazie a una rete dell’ex juventino Mario Lemina, sconfisse 1-0 i Reds.

Per vedere invece il Liverpool battuto in Champions League si deve addirittura tornare al 25 novembre 2020, data in cui fu proprio una squadra italiana vestita di nerazzurro (l’Atalanta) ad infliggere un memorabile 2-0 ai britannici nella propria tana: l’Inter, chiaramente, non può che aggrapparsi con tutta sé stessa a questo fortunato precedente.

Inter, le difficoltà di segnare al Liverpool

Dopo le secche offensive in cui era finita, l’Inter ha dato importanti segnali di risveglio dal punto di vista realizzativo segnando cinque reti alla Salernitana.

A Liverpool la speranza per Inzaghi è che i suoi uomini abbiano la stessa verve e riescano in questo modo a sfatare un tabù che resiste da parecchio tempo: quello del gol ai Reds.

Nella storia recente della Champions League infatti, nelle tre gare giocate contro gli inglesi (sempre valevoli tra l’altro per gli ottavi di finale) i nerazzurri non sono mai riusciti ad andare in rete perdendo 2-0 e 1-0 nel 2007/08 e 2-0 nella gara d’andata di questa stagione.

Non solo: dall’inizio della stagione 2017/18, il Liverpool ha mantenuto la porta inviolata nelle partite casalinghe di Champions League più di qualsiasi altra squadra (15 in 24 partite), altro dato questo che sottolinea come gonfiare la rete dei Reds sia una missione davvero per pochissimi eletti.

OMNISPORT