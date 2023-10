Liverpool, incidente per Alexander-Arnold: il terzino vivo per miracolo

Un traliccio dell'alta tensione si è abbattuto davanti all'auto del giocatore dei Reds, che ha evitato l'impatto finendo contro un'altra auto: illeso, è poi sceso in campo contro l'Everton

21-10-2023 18:18

Vivo per miracolo, salvo poi disputare (e vincere) senza alcun problema il derby della Merseyside contro l’Everton. Sono state abbastanza movimentate le ultime ore di Trent Alexander-Arnold, terzino destro del Liverpool.

Alexander-Arnold scampato alla morte

Nella mattinata di venerdì, il giocatore è stato vittima di un incidente che avrebbe potuto avere gravi conseguenze. Un traliccio dell’alta tensione, abbattuto dai venti a 110 chilometri orari, si è schiantato proprio davanti all’auto del difensore dei Reds mentre stava percorrendo una strada di campagna Knutsford, nel Cheshire. Il traliccio, alto 14 metri e pesante mezza tonnellata, ha sfiorato la Range Rover di Alexander-Arnold, che ha sterzato e si è scontrato con una Bmw. Il cavo ha colpito l’auto di Trent, senza però provocare danni. Il 25enne nazionale inglese, secondo i soccorritori, era in stato di choc. “È scampato alla morte” hanno titolato i giornali.

Alexander-Arnold: paura, poi in campo

Tutta colpa della tempesta Babet, che sta mettendo in ginocchio il Regno Unito: tre i morti finora provocati in Gran Bretagna. Come riporta il Sun, Alexander-Arnold fortunatamente ha avuto la prontezza di evitare l’impatto col traliccio, crollato in prossimità della sua auto, impattando contro un altro veicolo che sopraggiungeva e finita contro una siepe nel tentativo di evitare lo scontro frontale. Il giocatore è uscito praticamente illeso dal veicolo, così come il conducente a bordo della Bmw coinvolta suo malgrado nel sinistro. Ma questo non gli ha impedito di proseguire nella sua routine: il giocatore si è infatti regolarmente presentato agli ordini di Klopp, allenandosi e scendendo in campo senza alcun tipo di problema.

Alexander-Arnold, il rapporto della polizia

La tempesta Babet è un ciclone proveniente dal Nord Europa che si sta abbattendo sul Regno Unito con raffiche di vento fortissime e pioggia. Sul luogo dell’incidente è intervenuta la polizia per effettuare i rilievi del caso. “Siamo stati contattati per incidente stradale che ha coinvolto un Range Rover nera ed una BMW – hanno spiegato le forze dell’ordine britanniche – Un palo della luce era caduto sulla strada. Nessuno è rimasto ferito e la carreggiata è stata sgomberata. Il vento era così forte che ha squarciato il traliccio, è stato davvero terrificante – ha dichiarato un testimone – È un miracolo che nessuno si sia fatto male. Qualcuno avrebbe potuto facilmente restare ucciso. Alexander-Arnold deve sentirsi come se avesse ingannato la morte. Pochi secondi dopo e avrebbe potuto attraversargli il parabrezza”.

