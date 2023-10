Premier League, Arsenal-Manchester City 1-0: Gunners in vetta. Brighton-Liverpool 2-2, De Zerbi ferma Klopp

Spettacolo in Premier League: secondo tonfo consecutivo per Guardiola, che cada a Londra contro l'Arsenal. Pari tra Brighton e Liverpool, Zaniolo in campo 30' contro i Wolves.

08-10-2023 19:46

La nuova sconfitta del Manchester City di Guardiola sul campo dell’Arsenal, lo scoppiettante pareggio tra il Brighton di De Zerbi e il Liverpool di Klopp: questo e molto altro nelle sfide di Premier League di domenica 8 ottobre. I Gunners spezzano l’incantesimo nel finale con un tiraccio di Martinelli e acciuffano in vetta il Tottenham, sorpassando proprio Haaland e soci. Pari tra West Ham e Newcastle e tra Wolverhampton e Aston Villa.

Arsenal-Manchester City 1-0, Martinelli decisivo nel finale

Dopo dodici sconfitte consecutive negli ultimi confronti diretti in campionato, l’Arsenal spezza finalmente l’incantesimo contro il Manchester City: è una rete di Martinelli a 4′ dal termine – decisiva la deviazione di Aké che spiazza Ederson sul tiro del brasiliano – a decidere la sfida dell’Emirates Stadium: 1-0 e Gunners che raggiungono in vetta il Tottenham a quota 20. Per la squadra di Guardiola secondo ko consecutivo dopo quello col Wolverhampton.

Brighton-Liverpool 2-2, doppio Salah non basta ai Reds

Gol e spettacolo tra il Brighton di De Zerbi e il Liverpool di Klopp. Finisce 2-2, risultato che rispecchia l’andamento di un match vivace ed emozionante dal 1′ al 90′. Padroni di casa in vantaggio con Adingra al 20′, ma in chiusura di primo tempo si scatena Salah che prima trova il pari su invito di Nunez, poi trasforma il rigore che porta in vantaggio i suoi. Nella ripresa però, a 12′ dalla fine Dunk regala il meritato pareggio al Brighton.

West Ham-Newcastle 2-2, Kudus salva i londinesi

Altro 2-2 tra West Ham e Newcastle. Gli eurorivali del Milan riacciuffati in extremis da una rete di Kudus, dopo aver pregustato la rimonta sul campo dei londinesi. Hammers avanti all’8′ grazie a un guizzo di Soucek, ma nella ripresa in cinque minuti si scatena Isak che prima firma il pari, poi porta in vantaggio il Newcastle. Sembra fatta per la squadra di Tonali, frenata poi nella sua rimonta verso le zone alte dal gol di Kudus nel finale.

Wolverhampton-Aston Villa 1-1, Zaniolo entra nella ripresa

Pareggio anche tra i Wolves e i Villans, che chiudono 1-1 raccogliendo un punticino per parte. Succede tutto nella ripresa, quando il Wolverhampton sblocca la situazione col coreano Hee-Chan e l’Aston Villa trova l’immediato pari con Pau Torres. Mezz’oretta in campo per Zaniolo, che prende il posto di Diaby ma non riesce a incidere sul risultato. Nel finale cartellino rosso per l’ex Juve Lemina (Wolverhampton). Per un altro ex Juve, Dybala, brutto infortunio a Cagliari.