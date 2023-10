Napoli-Osimhen: riparte la trattativa, ma sullo sfondo ora c’è anche il Liverpool

Sotterrata l’ascia di guerra per il caso Tiktok, l’agente del nigeriano avvistato a cena con i dirigenti di De Laurentiis. Intanto in Premier League spunta un’altra pretendente

19-10-2023 17:30

Il caso Tiktok sembra essere ormai alle spalle: il Napoli e l’entourage di Victor Osimhen hanno ripreso le trattative per il rinnovo di contratto del centravanti nigeriano, attualmente fermo per infortunio. Intanto, però, si allunga l’elenco delle pretendenti al capocannoniere della scorsa serie A: insieme ad Arsenal e Chelsea ora c’è anche il Liverpool.

Pace fatta tra Napoli-Osimhen

Pace fatta tra il Napoli e Victor Osimhen dopo le turbolente settimane legate al caso Tiktok, quando l’agente del centravanti Roberto Calenda minacciò anche azioni legali in seguito ai video giudicati razzisti e irriverenti nei confronti del giocatore pubblicati sul profilo ufficiale del club. Il Napoli e Calenda sono infatti tornati a parlare del rinnovo di contratto di Osimhen.

Napoli-Osimhen, si riapre la trattativa per il rinnovo di contratto

La notizia è riportata dal portale Tuttonapoli, secondo cui l’agente di Osimhen, il d.s. del Napoli Mauro Meluso e il responsabile dello scouting Maurizio Micheli sarebbero stati avvistati insieme a cena in un ristorante di Pozzuoli. Ovvio pensare che al tavolo si sia parlato soprattutto del rinnovo di contratto del nigeriano, in scadenza a giugno 2025: il Napoli punta a ottenere la firma del giocatore entro la fine della stagione, in alternativa dovrà affrontare un calciomercato estivo in cui il valore del cartellino dell’attaccante precipiterebbe inevitabilmente.

È bene ricordare come nella scorsa estate Aurelio De Laurentiis abbia dichiarato di essere pronto a rifiutare qualunque offerta inferiore ai 200 milioni di euro per il suo attaccante.

Napoli, su Osimhen c’è anche il Liverpool

Il pericolo che non si arrivi all’accordo, però, esiste. Anche perché su Osimhen è tornato ad accendersi l’interesse di diversi top club internazionali. Secondo quanto riportato da The Sun, Jurgen Klopp avrebbe inviato un emissario del Liverpool a seguire la partita della Nigeria contro l’Arabia Saudita proprio per osservare Osimhen dal vivo. E in Premier League resta sempre forte l’interesse per il centravanti del Napoli da parte di Chelsea e Arsenal. La speranza dei tifosi del Napoli, dunque, è che i dirigenti azzurri e Calenda trovino un accordo al più presto.