Lo sport nel 2022: Olimpiadi Invernali, Mondiali di calcio e non solo

Saranno 365 giorni da vivere tutti d’un fiato quelli dell’anno che ci apprestiamo a cominciare tra qualche giorno. Il 2022 sarà un vero e proprio anno all’insegna dello sport. Due eventi su tutti catalizzeranno l’attenzione: le Olimpiadi Invernali dove l’Italia cercherà di bissare i successi e le medaglie della rassegna estiva del 2021 e i Mondiali di calcio con la novità assoluta che vedrà la Coppa del Mondo in Qatar svolgersi in inverno, proprio a fine anno, speriamo con gli azzurri. Ma ci sarà tanto altro con i sempre presenti eventi dalla F1 alla MotoGP, dal ciclismo dei grandi giri e le classiche al tennis coi tornei dello Slam. E per tutti i nostri lettori un bel regalo che troverete in fondo all’articolo.

Il 2022 del calcio: la serie A, la Champions e i Mondiali di calcio in Qatar

Un 2022 davvero intenso per il calcio. Dal 6 gennaio riprende il campionato di serie A con il girone di ritorno. L’Inter dopo aver vinto lo scudetto si è ripetuta con un filotto di 7 vittorie di fila e il titolo platonico di campione d’inverno. Entra nel vivo anche la Coppa Italia che vedrà la finale in programma l’11 maggio. Poi il grande overture della Champions League con la finale in programma il 28 maggio a San Pietroburgo.

Dal 9 gennaio c’è il primo grande appuntamento internazionale, la Coppa d’Africa in Camerun. Mentre tutti gli occhi saranno puntati verso i Mondiali in Qatar che eccezionalmente si svolgeranno durante la prossima stagione dal 21 novembre al 18 dicembre. L’Italia deve ancora guadagnarsi il pass per la Coppa del Mondo negli spareggi: il 24 marzo a Palermo giocherà la semifinale, gara secca, contro la Macedonia del Nord, in caso di vittoria, il 29 marzo finale con la vincente di Portogallo-Turchia. Per quanto riguarda il calcio femminile, dal 6 al 31 luglio in Inghilterra si giocheranno gli Europei, a cui partecipa anche la nazionale italiana

Olimpiadi Invernali 2022 a Pechino e Paralimpiadi

L’apice della stagione di sci in corso, cominciata alla grande soprattutto per Federica Brignone e Sofia Goggia, avrà il suo culmine dal 4 al 20 febbraio a Pechino che ospiterà i XXIV Giochi olimpici invernali. Le gare si svolgeranno, oltre che nella capitale, anche nella contea di Yanqing e nella città di Zhangjiakou. Pechino sarà la prima città nella storia ad aver organizzato sia le Olimpiadi estive che quelle invernali.

Sempre la capitale della Cina ospiterà i XIII Giochi paralimpici invernali, dal 4 al 13 marzo. Inoltre tra il 25 giugno e il 5 luglio, la città algerina di Oran ospita i XIX Giochi del Mediterraneo, mentre di nuovo la Cina, a Chengdu, sarà la sede della XXXI Universiade dal 18 al 29 agosto

Motori 2022: Mondiale di F1 e MotoGP

Il 2022 sarà l’anno delle rivoluzioni per quanto riguarda il mondo dei motori. Il Mondiale di F1 riparte il 20 marzo con il Gp in Bahrain. Regolamenti nuovi di zecca e monoposto di nuova concezione con la speranza che la Ferrari possa finalmente tornare a giocarsi il titolo inserendosi nel duello tra Mercedes e Red Bull per strappare lo scettro da Max Verstappen nuovo campione del mondo dopo l’incredibile vittoria del mondiale 2021 all’ultimo giro su Hamilton ad Abu Dhabi.

MotpGP, prima stagione del dopo Rossi. Sarà un anno particolare per il Motomondiale. Per la prima volta ai nastri di partenza dopo quasi un quarto di secolo non ci sarà Valentino Rossi che si è ritirato. La MotoGP parte il 6 marzo a Losail con il Gran Premio del Qatar: tutti andranno a caccia del titolo vinto nel 2021 per la prima volta da Fabio Quartararo con il binomio Bagnaia–Ducati tra i favoriti.

Atletica leggera e Nuoto: Jacobs per la riconferma, l’assenza della Pellegrini

Dopo le vittorie alle Olimpiadi di Tokyo l’atletica italiana è chiamata alla riconferma soprattutto nelle persone di Gianmarco Tamberi e Marcel Jacobs. Tra i tanti appuntamenti di atletica leggera, quelli da segnare nel calendario sono i mondiali indoor (18-20 marzo a Belgrado), i mondiali (15-24 luglio a Eugene, negli Usa) e gli europei (11-21 agosto a Monaco di Baviera).

Nuoto, il primo anno senza Fede. Come nella MotoGP per Rossi, anche nel nuoto sarà pesante l’assenza per la prima volta da tempo immemore ai blocchi di partenza di Federica Pellegrini nei tanti appuntamenti internazionali da non perdere: i campionati mondiali di nuoto che si svolgeranno in Giappone, a Fukuoka, dal 13 al 29 maggio e dall’11 al 22 agosto i campionati europei che si svolgeranno a Roma.

Gli altri grandi appuntamenti: ciclismo, tennis e basket

Il primo grande appuntamento sportivo dell’anno, come sempre è a stelle e strisce: il 13 febbraio è il giorno del Super Bowl della Nfl di football americano, la cui 56esima edizione, si svolgerà al SoFi Stadium di Inglewood, in California. Dall’1 settembre, fino al 18, invece attesa per l’Italbasket agli Europei di basket che si giocheranno in maniera congiunta in Italia, Germania, Georgia e Repubblica Ceca con fase ad eliminazione diretta e finale a Berlino.

Berrettini e Sinner tocca a voi! Dopo gli exploit del 2021 saranno chiamati a confermarsi ad alti livelli se non di più i nostri due grandi alfieri del tennis in un anno con grandi incognite, per vari motivi, legate ai Fab 3, Djokovic, Federer e Nadal. Ecco gli appuntamenti del Grande Slam 2022: Australian Open (17-30 gennaio), Roland Garros (29 maggio-11 giugno), Wimbledon (27 giugno-10 luglio) e U.S. Open (dal 28 agosto all’11 settembre).

Giro d’Italia, Tour de France e Vuelta. Sarà come sempre un anno intenso per il ciclismo. Le grandi classiche di primavera: la Milano-Sanremo il 19 marzo, Giro delle Fiandre il 3 aprile, Parigi-Roubaix il 17 aprile, Liegi-Bastogne-Liegi il 24 aprile; poi i grandi giri: Giro d’Italia (6 maggio – 29 maggio), il Tour de France (1 luglio – 24 luglio) e la Vuelta di Spagna (19 agosto – 11 settembre). Gli Europei a Monaco dall’11 al 21 agosto; Mondiali a Wollongong (Australia) dal 18 al 25 settembre, il Giro di Lombardia sarà l’ultima Classica (8 ottobre).

Gli eventi sportivi del 2022 da non perdere

Calcio

9 gennaio – 6 febbraio: Coppa d’Africa in Camerun

28 maggio 2022 finale UEFA Champions League 2021-2022 a San Pietroburgo

21 novembre – 18 dicembre: Campionato mondiale di calcio 2022 in Qatar

Nuoto

13 – 29 maggio: Campionati mondiali di nuoto 2022, a Fukuoka (Giappone)

11 – 22 agosto: Campionati europei di nuoto 2022, a Roma

Basket

1 – 18 settembre: Campionato europeo maschile di pallacanestro 2022, in Italia, Germania, Georgia e Repubblica Ceca

Motori

Mondiale di F1 dal 20 marzo GP Bahrain

Motomondiale, Mondiale MotoGP dal 6 marzo GP Qatar

Ciclismo

7-13 marzo Tirreno-Adriatico (in Italia)

19 marzo Milano-Sanremo (in Italia)

27 marzo Gent-Wevelgem (in Belgio)

3 aprile Giro delle Fiandre (in Belgio)

10 aprile Amstel Gold Race (nei Paesi Bassi)

17 aprile Parigi-Roubaix (in Francia)

20 aprile Freccia Vallone (in Belgio)

24 aprile Liegi-Bastogne-Liegi (in Belgio)

6-29 maggio Giro d’Italia (in Italia)

1-24 luglio Tour de France (in Francia)

19 agosto-11 settembre Vuelta di Spagna (in Spagna)

18-25 settembre Mondiali (a Wollongong, Australia)

8 ottobre Giro di Lombardia (in Italia)

Olimpiadi e Paralimpiadi

4 – 20 febbraio: XXIV Giochi olimpici invernali, a Pechino (Cina)

4 – 13 marzo: XIII Giochi paralimpici invernali, a Pechino (Cina)

25 giugno – 5 luglio: XIX Giochi del Mediterraneo, Orano

18 – 29 agosto: XXXI Universiade, a Chengdu (Cina)

10 – 25 settembre: XIX Giochi asiatici, Hangzhou (Cina)

9 – 15 ottobre: IV Giochi para-asiatici, Hangzhou (Cina)

2022 sarà quindi un anno pieno di eventi sportivi eccezionali: una lunga strada che inizia con le Olimpiadi invernali, terminerà con i Mondiali di calcio e in mezzo decine di appuntamenti imperdibili. Una via tortuosa e piena di date da segnarsi, ma con la nostra mappa tutto sarà più semplice. Sì, perché quest’anno Virgilio Sport fa un regalo a tutti i suoi amici: un bellissimo calendario-mappa in pdf con le date fondamentali di tutti gli appuntamenti sportivi 2022 da non perdere. Scaricatelo senza problemi, è gratis e pieno di informazioni utili. Buon 2022 da Virgilio Sport!

