29-09-2022 10:45

Hirving Lozano rientrerà stanotte a Napoli dopo le due amichevoli sostenute dal Messico nella pausa per le nazionali. Non è ancora chiaro, però, se l’attaccante potrà essere a disposizione di Luciano Spalletti per la partita di sabato pomeriggio contro il Torino.

Napoli, c’è un caso Lozano

Fino a ieri i dubbi sul suo impiego riguardavano esclusivamente il fatto che Lozano potrebbe sostenere solo un allenamento con i compagni prima della partita con i granata. Le ultime notizie dal Messico, però, hanno fatto suonare l’allarme in casa Napoli.

Lozano e il giallo dell’infortunio

Dopo la maglia da titolare e il gol partita contro il Perù, infatti, l’attaccante ex PSV non è sceso in campo nella seconda amichevole del Messico contro la Colombia, restando in panchina par tutta la gara per quella che era sembrata una scelta del c.t. della Tricolor Gerardo Martino.

Nella notte, invece, i media messicani hanno affermato che la panchina di Lozano era giustificata da alcuni problemi muscolari emersi nelle ore precedenti l’incontro. Se le notizie provenienti dal Messico fossero confermate, Spalletti non potrebbe dunque contare su Lozano per la delicata partita col Torino.

Le reazioni dei tifosi del Napoli

Sui social il presunto infortunio del messicano è stato accolto con disappunto da parte dei tifosi del Napoli. “Che ci va a fare in Messico per la sua nazionale quando ancora deve recuperare dall’infortunio… Poi ritorna a Napoli più rotto di prima…”, commenta su Facebook Gabriele, prendendosela col giocatore.

“Lozano è fragilino, non si può fare affidamento su un giocatore così”, lo sfogo di Anna. “Non capisco questo giocatore ogni volta che gioca col Messico torna sempre infortunato e poi il Napoli ne fa le spese”, scrive Nicola. E c’è anche chi, come Gianni, spera che il Napoli venda Lozano nella prossima finestra di calciomercato: “Lozano piace in Premier, il Napoli deve già individuare il sostituto e mandarlo via subito, a gennaio”.

Ma tra i tifosi azzurri c’è anche chi difende Lozano, come Antonio: “Solo a me sta dando particolarmente fastidio l’atteggiamento di tanti tifosi verso questo ragazzo? Un conto è dire “a me non piace”, ci sta. Ma qui si esagera sempre. Fino a quando indossa la maglia del Napoli abbiamo l’obbligo di sostenere tutti”. “Quanta cattiveria verso Lozano. Avete finito con Mario Rui, ora iniziate con lui: tifate non fate i commentatori da strapazzo!” aggiunge Silverio.