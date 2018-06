Luca Tremolada: B nel destino

Cresciuto nell'Inter, ma di proprietà della Virtus Entella e nell'ultima stagione in forza alla Ternana, Luca Tremolada non scenderà in serie C né con i liguri, né con gli umbri, retrocessi entrambi al termine dell'ultimo torneo di B.

Sulle tracce del centrocampista classe 1991 ci sono sia il Brescia che il Benevento, le cui dirigenze stanno operando per allestire formazioni in grado di lottare per il vertice in cadetteria.

In carriera Tremolada ha giocato anche con Piacenza, Pisa, Como, Varese, Reggiana e Arezzo.

18-06-2018