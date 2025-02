Caos Lucchese, la trasferta pagata dal mercatino del pesce. Polemica Sestri Levante

Continuano le difficoltà nei club di C: stavolta tocca alla Lucchese che è rimasta senza un euro. La raccolta per pagarsi le trasferte e le polemiche

Da stipendi milionari, giocatori che viaggiano su jet privati costosissimi, sponsor di primissimo livello, al caos totale nella Serie C italiana: la Lucchese, aiutata da un mercatino tipico locale della cittadina ad auto pagarsi le trasferte, sta vivendo una dolorosa storia di sport. Il racconto, gli aneddoti e i dettagli su quello che sta affrontando la società di Lega PRO nel Girone B.

Un aiuto dalla comunità per salvare la stagione

Nei giorni scorsi era emersa l’ipotesi che la Lucchese dovesse affrontare la trasferta a Sestri Levante a proprie spese. Tuttavia, grazie al contributo del “Mercatino del Pesce”, la squadra ha potuto viaggiare regolarmente in pullman, come accaduto nelle precedenti trasferte.

L’obiettivo della donazione – circa 900 euro – non era solo quello di aiutare il club ma anche di sensibilizzare altre realtà economiche locali per sostenere la loro squadra nelle prossime trasferte. Un gesto di solidarietà che potrebbe rivelarsi fondamentale per consentire alla Lucchese di concludere il campionato, nel miglior modo possibile, dopo un caos societario senza precedenti.

Lucchese in difficoltà: stipendi non pagati e società assente

Il club rossonero sta affrontando una situazione critica. I giocatori non percepiscono gli stipendi, il presidente Giuseppe Longo si è dimesso, e per le trasferte alcuni atleti sono stati costretti a viaggiare con mezzi propri e a pagarsi l’alloggio.

Nonostante queste difficoltà, la squadra ha deciso di proseguire il campionato anche se la gestione societaria appare sempre più incerta.

Il contributo del ‘Mercatino del Pesce’ per la trasferta

La trasferta della Lucchese è stata resa possibile grazie a una donazione di 900 euro effettuata dal “Mercatino del Pesce” di Sant’Anna. L’iniziativa ha sollevato diverse reazioni, compresa quella dell’allenatore del Sestri Levante, che ha commentato: “Sono cose che si fanno, lo capisco, ognuno ha la sua strategia. Io e la squadra siamo forti della nostra situazione, di un presidente solido, forte che ha i suoi principi e che io condivido in toto.”

Il Sestri Levante ospita la Lucchese: Longo lancia la sfida

Il Sestri Levante che si prepara a un match fondamentale nel 28esimo turno di Serie C, a secco di vittorie casalinghe dal 21 dicembre, ospiterà domani alle 17:30 la Lucchese, distante dieci punti in classifica.

Non mancano le polemiche alla vigilia dell’incontro, il tecnico Diego Longo ha commentato la sfida con parole decise: “Quello delle difficoltà societarie è un ‘non motivo’ a mio giudizio, non siamo nati proprio ieri. Io so che verranno con il pullman, che avranno tutto quanto gli serve, che si sono allenati normalmente”.

