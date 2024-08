Lucchetta: volley Italia ha aperto un ciclo, ecco perchè i maschi hanno fallito

L'ex stella della generazione dei fenomeni ha commentato le Olimpiadi sulla Rai e si dice fiducioso e convinto di un futuro roseo per le nazionali

Chissà se a vedere Lollo Bernardi sulla panchina assieme al suo vecchio guru Julio Velasco trionfare a Parigi con le donne e vincere quell’oro olimpico tanto ambito non abbia accusato anche un pizzico d’invidia, così come nel vedere l’altro ex compagno Giani portare la Francia maschile sul gradino più alto del podio. Andrea Lucchetta, un altro pezzo di quella generazione di fenomeni del volley (ma lui preferisce dire fuoriclasse perché «i fenomeni si creano ma poi spariscono, i fuoriclasse rimangono per sempre») i Giochi li ha commentati sulla Rai e otto giorni dopo la chiusura delle Olimpiadi traccia un bilancio intervistato da “Il Giornale”.

Per Lucchetta Velasco sta ripercorrendo il cammino che fece con i maschi

Dice Lucky: «Il percorso di Julio con l’Italvolley femminile mi ha ricordato molto l’inizio di quello alla guida della Nazionale maschile. Anche in quel caso raccolse il lavoro di Pittera, Briani e Skiba, che lo avevano preceduto, ottimizzandolo in quattro mesi e portandoci subito alla vittoria dell’Europeo e del Mondiale. Con le ragazze ha applicato lo stesso modello vincente, affiancandosi due tra i nostri migliori allenatori come Bernardi e Barbolini, un vero guru del volley. Azzeccando tutte le scelte: il ritorno di De Gennaro ha ridato stabilità, Cambi è stata un’arma formidabile nel doppio cambio con Antropova e Giovannini ha dato a Bosetti e Sylla la serenità di potersi permettere qualche rotazione per ritrovare lucidità».

Lucchetta prevede due cicli vincenti per le nazionali di volley

La panchina va bene, ma le vere protagoniste sono state le ragazze: «Le nostre sono state eccezionali, affidandosi al carisma di Velasco ma mettendoci tanto del loro, anche perché l’allenatore dà le indicazioni ma alla fine sono gli atleti a scendere in campo. Ho visto un cambio tecnico e di mentalità notevole e sono convinto che, sia al femminile che al maschile, potremo proseguire due cicli dominanti nei prossimi anni, anche grazie a un ricambio generazionale di altissima qualità».

A Notti Europee Lucchetta non è stato invece tenero per i ragazzi di De Giorgi e per il loro quarto posto deludente: «Non c’è stato quel salto di qualità di cui sono state capace le ragazze. Credo si sia inceppato qualcosa nella finale dello scorso Europeo: non riuscire a reggere la pressione di dover vincere a tutti i costi, a Roma davanti a Mattarella, ha generato uno schiacciamento tecnico e emotivo che si è rivisto nei momenti decisivi a Parigi».

Il gap dell’Italvolley maschile

Cosa è mancato lo spiega chiaramente: «L’esuberanza e la carica che ci avevano portato a vincere l’Europeo 2021 e il Mondiale 2022. Molti giocatori sono stati altalenanti, abbiamo difeso e contrattaccato poco e servito male. Probabilmente questo gruppo ha vinto troppo e troppo presto, perdendo di vista l’esigenza di quella crescita necessaria per rimanere al top. Non va dimenticato, però, il livello altissimo del torneo: la Francia è stata a due punti dall’eliminazione contro la Germania, prima di volare verso l’oro».

A proposito di Francia: Andrea Giani ha fatto la storia: «C’è molto del suo in questa vittoria. È il primo giocatore della nostra generazione a vincere l’oro olimpico e lo ha fatto portando sulle spalle la responsabilità di una nazione come la Francia, nei Giochi di casa. La Marsigliese pre partita, poi, ha fatto il resto, trasmettendo una carica incredibile ai giocatori. E infatti hanno vinto la loro seconda Olimpiade di fila: chapeau».