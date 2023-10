Caso Rubiales, spunta la testimonianza di Jenni Hermoso: ecco cosa ha giurato sia successo

Spuntano la dichiarazioni di Jenni Hermoso alla Procura della Repubblica circa il caso Rubiales. Sono passati ormai mesi dall’episodio in cui l’ex presidente della Federazione Spagnola ha baciato la calciatrice senza alcun consenso in occasione della vittoria della Coppa del Mondo a Syndey del Mondiale Femminile.

Dopo il provvedimento da parte del giudice in cui Rubiales dovrà mantenere una distanza di 200 metri dalla giocatrice, sono state depositate le varie testimonianze: tra queste, anche quella del fratello di Jenni Hermoso e di alcune compagne di squadra.

Dopo il bacio di Rubiales a Jenni Hermoso, ha preso piede il polverone mediatico, seguito da una forte pressione soprattutto nei confronti della giocatrice spagnola. Intanto, la trasmissione Còdigo 10 di Telecinco ha avuto accesso alla testimonianza dell’attaccante del Pachuca al procuratore Marta Durantez:

Durante la premiazione ho salutato la regina e abbracciato la figlia. Dopo è arrivato Rubiales con la medaglia e poco dopo lo abbraccio dicendogli ‘Ma cosa abbiamo fatto?. Lui mi è saltato addosso dopo aver pronunciato ‘Abbiamo vinto questo Mondiale grazie a te’, poi rammento la mani sulla testa e il bacio sulla bocca. Non sono stata rispettata come donna e come calciatrice. La mia immagine ne è uscita offuscata e nessuno mi ha difeso. Nessuno si sarebbe aspettato quel gesto da parte sua. Non ho avuto nemmeno il tempo di reagire. Quando l’ho detto a Putellas e Paredes non ci volevano credere.