Lutto per i colori bianconeri: si è spento lo stopper Francesco Morini

Lutto in casa Juve : si è spento oggi, martedì 31 agosto, a 77 anni Francesco Morini, ex giocatore dei bianconeri (ma anche della Samp) e ex dirigente sportivo.

Lo stopper, soprannominato “Morgan” per la sua capacità. quasi da “pirata”, di rubare palla agli avversari giocava come stopper e dopo un inizio alla Samp (dal 1963 al 1969) arrivò in maglia bianconera rimanendo fino al 1980 prima di decidere di chiudere la sua carriera oltreoceano, in Canada ai Toronto Blizzard.

Nel corso della sua avventura alla Juve ha raccolto un ricco bottino fatto di 5 scudetti, 1 coppa Italia e 1 coppa Uefa, quella del primo successo internazionale della Juve.

Fu anche tra i protagonisti della Juve di Boniperti e Trapattoni, quando riuscì a portare a casa lo scudetto dei 51 contro i 50 del Torino di Graziani e Pulici. In carriera ha anche vestito la maglia della Nazionale azzurra, con 11 convocazioni.

Appesi gli scarpini al chiodo, già nel 1981, tornò alla Juve come dirigente lavorando prima come direttore sportivo fino al 1990 e poi come team manager fino alla stagione 1993-1994 , quando lasciò il mondo del calcio.

Puntuale il ricordo della Juve tramite comunicato stampa: “Alla Juventus ha vissuto un decennio che definire splendido è riduttivo. Francesco arriva dalla Sampdoria quando ha 25 anni. É il 1969, sta nascendo una nuova Juve ricca di gioventù e lui, che in Serie A ha già fatto il suo esordio nella stagione 1963-64, regala un contributo d’esperienza e di energia. Vince molto, Morini: 5 campionati, 1 Coppa Italia, 1 Coppa Uefa. Il totale è di 372 partite, senza mai segnare un gol – cosa sulla quale ironizzava spesso quando ricordava i suoi trascorsi – perché il suo compito istituzionale era impedirli, non farli”.

OMNISPORT | 31-08-2021 10:30