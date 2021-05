Macedonia, i 26 giocatori per il debutto a Euro 2020

La Macedonia è inserita nel Gruppo C con Austria, Olanda e Ucraina. Tantissimo entusiasmo per la nazionale balcanica che partecipa per la prima volta agli Europei. Una nazionale interessante con giocatori che conosciamo molto bene come Goran Pandev o Elmas del Napoli. E’ riuscita nell’impresa di battere la Germania in terra teutonica. Gli avversari sono avvisati.

I 26 giocatori convocati dal ct Igor Angelovski sono:

Portieri : Dimitrievski, Siskovski, Jankov

: Dimitrievski, Siskovski, Jankov Difensori : S. Ristovski, Musliu, Bejtulai, Ristevski, Zajkov, Velkovski, Alioski

: S. Ristovski, Musliu, Bejtulai, Ristevski, Zajkov, Velkovski, Alioski Centrocampisti : Ademi, Bardhi, Spirovski, Nikolov, Kostadinov, Hasani, Elmas, Avramovski, Curlinov, Radeski

: Ademi, Bardhi, Spirovski, Nikolov, Kostadinov, Hasani, Elmas, Avramovski, Curlinov, Radeski Attaccanti: Pandev, Trajkovski, Trickovski, Stojanovski, Velkovski, M. Ristovski

VIRGILIO SPORT | 31-05-2021 13:37