Maldini: "Possiamo competere a questi livelli"

19-10-2021 20:36

Il direttore sportivo del Milan Paolo Maldini poco prima del via della sfida del Porto ha parlato delle chance europee del Diavolo: “Il nostro è un processo di maturazione iniziato due anni fa, ma per tanti sono le prime esperienze a questi livelli. A Liverpool tutti hanno sentito un brivido particolare lungo la schiena e questa è una mancanza di esperienza che c’è al Milan. Queste gare ci fanno capire che, giocando alla nostra maniera, possiamo competere anche a questi livelli”.

Le tante assenze: “Non è facile, ma con mister Pioli ci siamo dati dei codici, un’idea. Non diamo alibi a chi va in campo, chi giocherà farà la sua parte: sono grandi giocatori. Cercando delle scuse prima della gara ti prepari a una sconfitta e questa non è la nostra maniera di vedere il calcio”.

