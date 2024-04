Malore sugli spalti per La Spezia-Ascoli, gara sospesa per 25': l'uomo portato in ospedale

Attimi di tensione nei distinti al Picco: un anziano ha perso i sensi ed è stato soccorso. I tifosi ascolani per rispetto hanno rimosso gli striscioni

01-04-2024 17:39

Momenti di paura al Picco di La Spezia durante la gara di serie B dei liguri contro l’Ascoli. All’89’, sul punteggio di 2-1 per i padroni di casa, un tifoso spezzino ha accusato un malore sugli spalti e si è accasciato. Si tratta di una persona di età avanzata che sedeva nei Distinti. La partita è rimasta interrotta per 25′ per consentire l’intervento dei soccorsi e dell’ambulanza che ha tradotto in ospedale il tifoso.

Il malore poco prima del 90′

Tutto è accaduto poco prima del 90′. Subito c’è stato grande fermento nei Distinti dello stadio Picco, dove dopo pochi secondi i vicini di seggiolino dell’uomo si sono resi conto della gravità della situazione e hanno a gran voce chiamato i soccorsi. Dopo circa tre minuti dai primi richiami, la partita si è fermata, con anche i protagonisti in campo che si sono subito preoccupati delle condizioni dell’uomo, tra cui il capitano Dimitrios Nikolaou che ha scavalcato le barriera per accorrere nella zona.

I tifosi dell’Ascoli hanno rimosso gli striscioni per rispetto

Sono intervenuti gli uomini del pronto soccorso, che hanno per diversi minuti praticato il massaggio cardiaco sull’uomo mentre i giocatori a centrocampo con i volti visibilmente preoccupati erano in attesa di ricevere buone notizie. I tifosi dell’Ascoli hanno subito rimosso gli striscioni in segno di rispetto: un gesto accompagnato dagli applausi del pubblico di casa. E’ arrivata quindi l’ambulanza che ha portato l’uomo in ospedale. Dopo attimi di tensione ed apprensione, un applauso scrosciante ed incoraggiante ha fa intendere che si poteva tornare a giocare. L’arbitro Sozza ha concesso 5′ di recupero. La partita è ripresa e si è conclusa col successo per 2-1 dello Spezia.