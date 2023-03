La prova dell'arbitro bulgaro Kabakov nel match di qualificazioni agli Europei analizzata ai raggi X

27-03-2023 09:36

Non era reduce da un buon arbitraggio l’Italia che nel match con l’Inghilterra al Maradona si era lamentata della direzione del serbo Jovanovic (benchè questi non abbia commesso errori decisivi a Fuorigrotta) ma come è andata ieri con il bulgaro Kabakov che ha diretto il vittorioso incontro con Malta finito 2-0 per gli azzurri con gol di Retegui e Pessina?

Malta-Italia, i precedenti di Kabakov con gli azzurri

Era la prima volta che il fischietto bulgaro arbitrava la nazionale maggiore. In precedenza aveva diretto una gara dell’Italia U21, vinta dagli Azzurrini il 5 marzo del 2014 contro l’Irlanda del Nord. E inoltre aveva arbitrato due incontri dell’Italia U19 entrambe pareggiati contro Russia e Scozia.

Malta-Italia, Kabakov ha ammonito solo due giocatori azzurri

Assistito dai connazionali Martin Margaritov e Diyan Valkov con Nikola Popov IV uomo, al Var il tedesco Christian Dingert e all’Avar bulgaro Dragomir Draganov l’arbitro Georgi Kabakov ha ammonito solo due giocatori, entrambi della nazionale di Mancini, ovvero Di Lorenzo e Scalvini.

Malta-Italia, i casi da moviola

La partita non ha offerto situazioni dubbie particolari o grosse polemiche, gli episodi da moviola sono solo due e si racchiudono in tre minuti a cavallo della mezzora. Al 27′, sull’1-0 per l’Italia, Emerson mette in mezzo e Pessina tocca sotto porta quanto basta per metterla dentro. L’arbitro ha convalidato dopo un rapido check del Var per presunto fuorigioco dello stesso centrocampista del Monza. Decisione corretta.

L’episodio incriminato è alla mezz’ora di gioco. Cross al centro di Di Lorenzo, colpo a botta sicura di Grifo. Bonello respinge ma, sulla ribattuta, Mbong frana sul giocatore del Friburgo, impedendogli di insaccare la rete del 3-0. Il contatto c’è e sembra netto ma il VAR decide di non intervenire dopo un breve check: il rigore ci stava.