L’Italia conquista la vittoria sul campo di Malta al termine di una gara con pochissimi spunti: Mancini ancora sotto accusa, applausi invece per l’argentino Retegui

26-03-2023 22:41

L’Italia conquista i tre punti ma la serata contro Malta finisce praticamente qui. Due gol nel primo tempo e poco più per gli azzurri di Mancini che non hanno di certo brillato. Trova il gol per la seconda volta Retegui, che diventa l’unica vera buona notizia di questo doppio impegno per le qualificazioni ad Euro 2024.

Malta-Italia: i numeri di Retegui fanno impazzire i social

Seconda partita ed ancora in gol. Retegui sembra avere tutte le carte in regola per prendersi la nazionale di Mancini. Anche se per il momento il campione è ancora troppo ristretto, l’argentino dimostra comunque di poter essere una risorsa importante in queste qualificazioni Europei. A esaltare le sue prestazioni anche il giornalista Fabrizio Biasin: “Con 2 gol Retegui è al secondo posto dietro a Raspadori nella classifica dei bomber azzurri degli ultimi 12 mesi. Bomber”.

Sono tanti i tifosi che sembrano pronti a saltare sul “carro” Retegui: “Un centravanti di altri tempi – scrive Max – una palla toccata e un gol. Credo sia quello che ci serve”. Mentre Matteo commenta: “Visto che siamo tutti d’accordo sul fatto che un centravanti debba innanzitutto fare gol: al netto di tutto per me Retegui è sì”.

Italia senza problemi ma Mancini è sempre sotto accusa

La nazionale di Mancini conquista la vittoria a Malta, dopo il passo falso con l’Inghilterra, ma i tre punti non salvano il commissario tecnico dalle accuse: “A novembre abbiamo visto il Mondiale d casa ma voi continuate ad osannarlo. Mi raccomando”, commenta Lamberto. Mentre Mauro scrive: “Meno male che non giochiamo contro la terribile Macedonia”. Ancora più duro Giuda: “Il più sopravvalutato degli allenatori. Deve fare le valigie insieme a tutti i pagliacci della Figc. Il tempo è galantuomo”.

Malta-Italia: il sottofondo musicale scatena l’ironia dei social

Ad accompagnare la gara tra Malta e Italia non solo la telecronaca ed il commento della Rai. A fare da sottofondo per tutti i 90 minuti della partita c’è la musica della banda presente allo stadio che nel corso del match alterna canzoni pop a grandi successi del passato scatenato l’ironia dei social: “Sembra un vecchio gioco della Playstation”, dice Davide. Mentre Damien fa notare: “Vanno avanti finché non svengono”. Mentre Sofia ha una soluzione: “Ma visto che il pallone non va in porta, almeno lo tirassero addosso alla banda”.