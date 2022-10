Manchester City, Aguero: "Haaland può raggiungere i più grandi"

12-10-2022 19:09

Sergio Aguero ha paragonato il talismano del Manchester City, Erling Haaland, a giocatori del calibro di Lionel Messi e Ronaldo Nazario, sostenendo che il norvegese continuerà a battere record con la squadra di Pep Guardiola.

Haaland ha segnato 20 gol in sole 13 presenze da quando è arrivato al City dal Borussia Dortmund, facendo già crollare ogni record.

Il 22enne ha stabilito un nuovo record in Premier League ad agosto, segnando nove volte nelle sue prime cinque uscite, ed è diventato il primo giocatore a segnare una tripletta in tre partite casalinghe consecutive nella competizione, dopo la vittoria per 6-3 contro il Manchester United questo mese.

L’inizio spettacolare di Haaland a Manchester gli è valso elogi altisonanti da parte della leggenda del City Sergio Aguero, che lo ha paragonato a due grandi del Sud America.

Aguero ha dichiarato a Stake.com:

“Ci sono stati molti attaccanti che mi hanno incantato. Uno dei miei preferiti era Ronaldo Nazario, che più volte ha dimostrato di essere un giocatore completo e una minaccia davanti ai pali. Ogni epoca ha di solito due o tre giocatori con queste capacità, e di solito con stili diversi”. “Diego [Maradona], Romario, [Robert] Lewandowski, [Zlatan] Ibrahimovic e Leo, naturalmente! Ognuno di loro aveva il proprio stile, ma erano tutti dei grandissimi marcatori. Parlando di Haaland in particolare, ha potenza, atletismo e un particolare istinto per il gol, che lo rende molto pericoloso. Ha tutte le carte in regola per continuare ad accumulare statistiche straordinarie, soprattutto se fa parte di una squadra dalla mentalità offensiva come il City. Questo significa che ha molte opportunità di segnare. È giovane e ha un grande potenziale per continuare a battere i record. La chiave di tutto, ovviamente, sarà la costanza”.