Manchester City-Inter, dove vederla in diretta tv e streaming Champions 2024/2025: orario e probabili formazioni

Gli uomini di Inzaghi ritrovano la squadra di Guardiola: come arrivano le due squadre alla prima giornata della competizione europea

Giovanissima e appassionatissima di tutto lo sport: scrive di calcio giocato ma non rinuncia allo sguardo sull'extra campo, dove spesso si trovano risposte che il rettangolo verde non riesce a restituire

Inizia anche per l’Inter di Simone Inzaghi il cammino in Champions League. Subito big match per i nerazzurri, che volano a Manchester, all’Etihad Stadium, per affrontare il Manchester City di Guardiola. Una gara che rievoca inevitabilmente la finale della scorsa edizione a Istanbul, dove il club inglese sollevò al cielo il trofeo con una vittoria di misura, grazie al gol decisivo di Rodri.

Champions: City-Inter, quando si gioca e a che ora

La sfida tra Manchester City e Inter, valida per la prima giornata della Champions League 2024/25, si disputerà oggi, mercoledì 18 settembre, con calcio d’inizio alle 21:00. Dopo il confronto con gli uomini di Pep Guardiola, i nerazzurri affronteranno nella League Phase altre avversarie di prestigio: Stella Rossa, Young Boys, Arsenal, Lipsia, Leverkusen, Sparta Praga e Monaco.

Partita: Manchester City-Inter

Dove: Etihad Stadium, Manchester

Quando: mercoledì 18 settembre 2024

Orario: 21:00

Diretta Streaming: Amazon Prime Video

Competizione: Champions League

Dove vedere City-Inter in diretta tv e streaming

Il big match tra il Manchester City di Guardiola e i campioni d’Italia in carica dell’Inter sarà trasmesso in esclusiva su Amazon Prime Video.

L’app può essere scaricata gratuitamente su PC, smartphone o tablet, ma anche su vari tipi di televisori, collegandoli a console come PlayStation o Xbox One, o tramite dispositivi come Google Chromecast, Apple TV e Amazon Firestick. Per seguire la partita sarà necessario sottoscrivere un abbonamento al servizio.

Fai qui il tuo abbonamento ad Amazon Prime

Le probabili formazioni

Il Manchester City ha iniziato al meglio la sua stagione, con la vittoria del Community Shield ad agosto contro lo United e ora guidano la classifica di Premier con 12 punti, frutto di quattro vittorie su quattro. Per la gara contro l’Inter, Guardiola punterà su Haaland come principale terminale offensivo, supportato da Silva, De Bruyne e Grealish. Rodri tornerà titolare a centrocampo, mentre in difesa ci saranno Dias e Akanji al centro della retroguardia.

L’Inter arriva al debutto in Champions League dopo due pareggi, l’ultimo contro il Monza, e due vittorie in Serie A. Inzaghi dovrà fare a meno di Dimarco, fermato da un affaticamento muscolare, e di Arnautovic, indisponibile a causa della febbre. Per la sfida contro il City, la difesa davanti a Sommer sarà composta dal trio Bisseck, Acerbi e Bastoni, con Carlos Augusto schierato sulla sinistra. In attacco, Lautaro potrebbe partire dalla panchina, lasciando spazio a Taremi e Thuram nel reparto offensivo. Ecco i propabili undici che vedremo schierati in campo:

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ederson; Walker, Dias, Akanji, Gvardiol; Rodri, Gundogan; Silva, De Bruyne, Grealish; Haaland. All. Guardiola.

Ederson; Walker, Dias, Akanji, Gvardiol; Rodri, Gundogan; Silva, De Bruyne, Grealish; Haaland. Guardiola. INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Carlos Augusto; Thuram, Taremi. All. Inzaghi.

L’arbitro del match

A dirigere la sfida tra City e Inter sarà lo svedese Glenn Nyberg, coadiuvato dagli assistenti Mahbod Beigi e Andreas Söderkvist, il quarto ufficiale sarà Adam Ladebäck. Il VAR sarà l’olandese Pol van Boekel, mentre Assistente VAR lo spagnolo Ricardo de Burgos .