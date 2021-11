24-11-2021 15:31

Il gol di Cristiano Ronaldo e il 2-0 finale di Sancho ha permesso al Manchester United di passare per primo il girone di Champions League, chi prenderà il posto di Solskjaer ha ricevuto ieri una buona notizia.

Bisogna però ancora capire chi sarà l’erede. Si parla anche di Rudi Garcia, ex tecnico della Roma, che negli ultimi anni ha trascinato il Marsiglia in finale di Europa League e il Lione in semifinale di Champions.

