Arabia: Mancini litiga con i tifosi poi mostra alla stampa le prove che ha ragione lui

Il commissario tecnico distribuisce foglietti in conferenza stampa e poi perde le staffe dopo il match contro il Bahrain: cosa è successo

L’avventura di Mancini in Arabia Saudita non sta proseguendo solo nell’oro, ma anche nell'”odio”. Tante le polemiche rivolte al commissario tecnico dopo la sconfitta contro il Giappone e il pareggio contro il Bahrain. La nazionale saudita al momento è al secondo posto, a pari punti proprio con i biancorossi di Talajic e l’Australia, nel girone di qualificazione per i prossimi Mondiali del 2026. E solo le prime due accederanno direttamente alla fase finale del torneo in Usa-Messico-Canada.

Mancini, il siparietto in conferenza stampa

“Sei il peggiore ct della storia” e tanti altri messaggi simili sono stati rivolti a Mancini dopo la sconfitta contro il Gappone. Ma a scatenare l’ira dell’allenatore è stato l’ennesimo riferimento al suo stipendio, che ha portato l’ex Inter a rispondere a muso duro. Prima della sfida contro il Bahrain per confermare la sua tesi sul buon gioco offerto dall’Arabia Saudita ha distribuito dei foglietti con sopra tutte le statistiche del match perso contro i nipponici. E dai numeri si nota che i sauditi hanno prevalso quasi in tutto. Ma questa mossa non è bastata a placare gli animi.

Mancini litiga con il pubblico

Lo 0-0 in casa contro il Bahrain non è andato giù ai tifosi e alcuni hanno lasciato lo stadio ancora prima della fine della partita. Una dimostrazione della rottura del rapporto tra Mancini e i tifosi dell’Arabia Saudita. E al fischio finale l’allenatore ha perso completamente le staffe, prendendosela in modo plateale con la tribuna con un gesto che vale più di mille parole.

Mancini contro Al-Dawsari

“Se sbagli un rigore in ogni partita è un grosso problema. Se avessi segnato probabilmente avremmo vinto. Perché Salem? Non lo so. Chiedi al giocatore” – ha spiegato Mancini in zona mista, riferendosi al penalty sbagliato da Al Dawsari. La posizione dell’allenatore al momento è in bilico: Yasser Al Misehal, presidente della Federazione calcistica saudita, ha dichiarato di non essere completamente soddisfatto della situazione della nazionale e che verrà presa una decisione.