Arabia, Mancini nella bufera, al ct saltano i nervi: "Volete vedere il mio conto in banca?"

Continua il momento no dell'ex ct azzurro con l'Arabia Saudita: la sconfitta con il Giappone e il duro confronto con un giornalista nel post partita

Non parlate di soldi a Mancini se non volete scatenare la sua ira. Perché? Basta chiedere ai giornalisti presenti nel post partita di Arabia Saudita-Giappone, terminata con l’ennesima sconfitta per l’ex ct dell’Italia (0-2). Al termine dei novanta minuti l’allenatore è andato su tutte le furie, obbligando poi il presidente della Federazione, Yasser Al-Meshal, a scusarsi.

Mancini contro i giornalisti

“Ricevi uno stipendio molto alto e la tua squadra non si comporta bene in campo”, ha detto un cronista al termine del match perso dall’Arabia Saudita contro il Giappone per le qualificazioni al prossimo Mondiale. Un’affermazione che ha scatenato l’ira di Roberto Mancini: “Per caso vuoi vedere il mio conto in banca?”, ha risposto il ct in modo molto stizzito. Poi ha proseguito attaccando anche le critiche sul piano tattico: “Prima mi chiedevi di giocare con quattro difensori, e questo è il modulo attuale, e ora mi chiedi perché gioco in questo modo”. Infine una polemica con i vertici del campionato saudita: “Giocano sempre più stranieri, questo è un problema per la Nazionale”.

Arabia-Giappone, altra sconfitta per Mancini

Tante polemiche, ma anche pochi risultati: l’Arabia Saudita ha collezionato solo sette vittorie in 17 partite e contro il Giappone non ha mostrato grandi passi in avanti. I gol di Kamada e Ogawa sono bastati per superare la nazionale di Mancini, al momento terza nel girone di qualificazione ai prossimo Mondiale del 2026. Le prestazioni della squadra non stanno piacendo ai tifosi, che hanno messo nel mirino il ct anche per il suo stipendio.

Quanto guadagna Mancini?

Lo stipendio di Mancini è di 30 milioni l’anno fino al 2027, cioè con orizzonte sulla Coppa d’Asia che proprio l’Arabia Saudita ospiterà e che non vince dal 1996: «Ho fatto la storia in Europa, adesso è il momento di farla qui», disse il ct nel video di presentazione. Ma per ora sono arrivate solo tante delusioni.

Arabia contro Mancini, la rabbia dei tifosi

Mancini non è riuscito a stringere un gran rapporto con i tifosi e di certo i risultati non lo stanno aiutando. “Una squadra senza identità, senza tattica, Mancini è un allenatore senza valore! Dovrebbe essere licenziato”, “Se resta, la nostra squadra non si qualificherà”, questi alcuni dei messaggi che si leggono su X. Diversi sostenitori poi hanno criticato anche il suo atteggiamento e modo di fare: “Arrogante, il peggior allenatore che abbia mai allenato la nostra squadra. Non c’è mai stata una persona peggiore di te nel nostro sport”.