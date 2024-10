Sinner sbarca in Arabia Saudita e trova Mancini in crisi: 0-0 col Bahrain, rigore sbagliato e nuove polemiche

Nuovo flop per l'ex Ct dell'Italia sotto gli occhi di Jannik, a Riad per il Six Kings Slam: pari beffa, lite coi tifosi e situazione qualificazione mondiale che si complica.

Jannik Sinner e Roberto Mancini sotto lo stesso cielo d’Arabia. Strano il destino per due leggende italiane dello sport: il giovane campione di tennis è sbarcato a Riad da numero 1, fresco dell’ennesimo successo del suo 2024 da urlo, il trionfo al Masters 1000 di Shanghai, celebrato con tutti gli onori. L’ex Ct, invece, la sua passerella trionfale l’ha vissuta l’anno scorso, accolto con entusiasmo e ammirazione dopo le discusse dimissioni-lampo dalla panchina dell’Italia. In poco più di dodici mesi le cose sono radicalmente cambiate.

L’arrivo di Sinner a Riad per il Six Kings Slam

Chissà se dai televisori del lussuoso hotel di Riad in cui alloggia per il Six Kings Slam, l’attesissimo torneo-esibizione con Medvedev, Djokovic, Nadal, Alcaraz e Rune (mercoledì alle 18.30 il primo turno contro il russo, diretta live su Virgilio Sport), il rosso di San Candido ha assistito all’ultima debacle dell’allenatore jesino. Era in programma una sfida molto importante delle qualificazioni mondiali, zona asiatica, che avrebbe potuto proiettare l’Arabia Saudita – nonostante gli ultimi ruzzoloni – al secondo posto del girone. È finita con l’ennesima delusione.

Arabia Saudita, nuovo flop per Mancini col Bahrain

Col Bahrain, infatti, Mancini e i suoi non sono andati oltre uno scialbo 0-0. Partita giocata a Jeddah e non a Riad, davanti a un pubblico che a fine gara non ha nascosto il proprio disappunto. Certo, ci si è messo anche un pizzico di malasorte: i sauditi hanno dominato, sfiorando ripetutamente il gol. E hanno sprecato pure un rigore, al 20′ con Al Dawsari che si è fatto ipnotizzare da Luftalla, portiere avversario. Neppure 11′ di recupero nella ripresa sono bastati, col giallo di un altro penalty prima concesso e poi revocato dopo consulto Var.

Mancini, battibecco e gestacci ai tifosi a fine gara

Il nervosismo per l’esito della partita e per le decisioni arbitrali ha giocato un brutto scherzo a Mancini, che subito dopo il fischio finale ha replicato a muso duro alle critiche di alcuni tifosi sistemati nelle prime file dello stadio di Jeddah. Il video, ripreso da una testata saudita, è diventato in breve molto popolare in tutto il paese, “appesantendo” la già difficile posizione del tecnico italiano.

Italiani d’Arabia: Jannik tra le stelle, Mancio nelle stalle

Insomma, altra occasione sprecata e nuove polemiche per il Mancio, già nell’occhio del ciclone per le prestazioni – e le sconfitte – precedenti e per i ripetuti segnali di “insofferenza” alle pressioni e alle critiche dei media sauditi. In questo momento c’è un italiano vincente, amato e apprezzato in Arabia. E non è Roberto Mancini, il Ct della Nazionale biancoverde. Si chiama Jannik Sinner ed è lì per il Six Kings Slam, il torneo più ricco della storia del tennis.