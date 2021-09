Mancini si ispira a Mourinho: una nuova Italia a tinte giallorosse

Da campioni d’Europa a un pareggio contro la Bulgaria che ha spaventato non poco. L’Italia di Roberto Mancini si ritrova nella delicata posizione di dover vincere quasi per forza contro la Svizzera, e il ct si prepara a presentare diverse novità nel prossimo appuntamento verso Qatar 2022. Prendendo ispirazione dalla lanciatissima Roma di José Mourinho e proponendo da titolari due punti fermi dei giallorossi, che però nella magica notte di Wembley non c’erano.

Cambia dunque già volto la Nazionale, che sia in avanti che nel cuore della manovra si appoggerà su forze fresche. Due big pronti a tornare centrali nel progetto azzurro, e che avevano saltato Euro 2020 solo ed esclusivamente per altrettanti infortuni ormai ampiamente superati. Si tratta di Nicolò Zaniolo e Lorenzo Pellegrini.

Proprio Zaniolo, tornato in campo dopo i tantissimi problemi fisici che lo hanno falcidiato negli ultimi anni, si è già preso le prime soddisfazioni della stagione con la maglia della Roma. E dopo la gioia per il ritorno in Nazionale, a Basilea potrebbe essere la grande novità nel tridente di Roberto Mancini.

Stessa sorte, probabilmente, per il suo capitano. Quel Pellegrini non solo ritrovato padrone del centrocampo della Roma ma già particolarmente ispirato anche in avanti dove già sta realizzando reti pesantissime. E pronto a tornare titolare anche in Azzurro, ben più che una semplice alternativa per gli (apparentemente) intoccabili Verratti-Jorginho-Barella.

Ma non è tutto. Nello stesso reparto, infatti, potrebbe essere riproposto dal primo minuto un certo Manuel Locatelli. Proprio colui che già a Euro 2020 castigò personalmente la Svizzera. Protagonisti agli Europei e assenti contro la Bulgaria, sono pronti al ritorno anche Chiellini e Di Lorenzo.

OMNISPORT | 04-09-2021 09:05