Marcelo Brozovic salta Inter-Villarreal: fastidio muscolare

06-08-2022 10:26

Questa sera l’Inter affronterà il Villarreal a Pescara per l’ultima amichevole del pre campionato, ma tra i giocatori in campo non vedremo il metronomo croato Marcelo Brozovic, fermato da un piccolo infortunio.

Lo riporta il Corriere dello Sport, che comunque parla di un problema muscolare al polpaccio che non desta particolari preoccupazione per Simone Inzaghi, che era intenzionato a schierare la formazione titolare al completo.

Al posto di Epic Brozo spazio per Asllani, neo arrivato dall’Empoli e preso proprio come vice-Brozovic.

Questa la probabile formazione nerazzurra: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Calhanoglu, Dimarco; Lukaku, Lautaro.