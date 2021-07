Martinez: "Auguro il meglio all'Italia"

Il ct del Belgio Martinez ha parlato dopo l’eliminazione da Euro 2020: “Le sensazioni sono di tristezza e dispiacere. Non meritiamo di essere fuori, abbiamo fatto un gran lavoro per essere pronti, per esserlo dal primo giorno. L’Italia è un’ottima squadra, purtroppo è andata a nostro sfavore. Nel primo tempo hanno giocato meglio, abbiamo creato solo in contropiede e non su giocata. Nella ripresa siamo stati in focus, cercando e sfiorando anche il pareggio. Non ho un solo rimpianto per come hanno giocato i ragazzi”.

“L’Italia è cresciuta in questi mesi, hanno fiducia, sono una squadra, si diverte. Le vittorie aiutano, hanno iniziato meglio nel primo tempo, nella ripresa abbiamo fatto bene e siamo stati sfortunati a non segnare. L’Italia ha meritato di andare avanti e gli auguro il meglio”.

OMNISPORT | 02-07-2021 23:51