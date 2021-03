Massimo Rastelli è il nuovo allenatore della Spal

Dal sogno di lottare per la promozione diretta all’incubo di finire fuori dai playoff. Tutto in due mesi per la Spal, che ha vissuto un inizio di 2021 da incubo.

L’ultima sconfitta, il tracollo in casa del Pisa, è stata fatale a Pasquale Marino, esonerato dopo aver raccolto solo 10 punti nelle ultime 12 gare, con appena un successo.

Al suo posto è ufficiale l’arrivo di Massimo Rastelli.

Il tecnico campano, che torna ad allenare dopo l’esonero dalla Cremonese nella parte finale della scorsa stagione, ha firmato un contratto fino al 30 giugno con rinnovo automatico in caso di promozione in Serie A.

Debutto sabato 20 in casa contro il Cittadella, già in uno spareggio playoff.

Questo il comunicato della società:

“Spal srl comunica di aver affidato l’incarico di responsabile della prima squadra biancazzurra a Massimo Rastelli. Il nuovo allenatore biancazzurro ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2021 con opzione per la stagione successiva. Lo staff tecnico sarà composto dal vice allenatore Dario Rossi, dal preparatore atletico Francesco Esposito e dal collaboratore tecnico David Dei, insieme alla conferma di Cristiano Scalabrelli come preparatore dei portieri, Mauro Carretta come match analyst, Fabrizio Franceschetti e Carlo Voltolini come recupero infortuni”.

OMNISPORT | 16-03-2021 17:03