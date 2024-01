Materazzi a gamba tesa su arbitri e Var pro-Inter: bordata a Bergonzi

Il contatto Bastoni-Duda in Inter-Verona continua a tenere banco. Per Bergonzi è "l'errore più grave da quando esiste il Var". Matrix non ci sta

09-01-2024 09:46

Come ai vecchi tempi, quando in campo faceva sentire eccome presenza e fisico, Marco Materazzi interviene a gamba tesa in difesa dell’Inter dopo quanto successo nel finale della partita vinta col Verona con un episodio – il contatto Bastoni-Duda – che ha sollevato un polverone. Nel mirino dell’ex centrale nerazzurro arbitri e Var e in particolare l’ex fischietto Bergonzi.

Inter-Verona 2-1, Materazzi contro Bergonzi: che cosa è successo

L’attenzione è ancora alta in merito all’episodio clou di Inter-Verona, che, di fatto, ha consentito ai nerazzurri di conquistare i tre punti. L’ex arbitro Bergonzi ha definito il mancato intervento del Var Nasca per il fallo non ravvisato di Bastoni su Duda che ha poi portato al gol di Frattesi come “l’errore più grave da quando esiste il Var”. La stessa Aia, attraverso le dichiarazioni a Open Var su Dazn di Andrea Gervasoni, assistente del designatore Rocchi, ha giudicato la mancata concessione del fallo ai veneti come un errore. Matrix, però, è intervenuto sui social a sostegno dell’Inter.

Materazzi non le manda a dire: l’ex nerazzurro si sfoga sui social

Il campione del mondo 2006 che con la maglia dell’Inter ha vinto cinque scudetti e conquistato anche lo storico triplete con Mourinho in panchina è ‘sceso in campo’ su Instagram pubblicando due storie. Nella prima ha postato una foto di Bastoni, accompagnandola con questo commento: “ Visto che vi sentite tutti fenomeni… da oggi siete pregati di parlare tutte le domeniche! Grazie. Forza Inter Sempre”.

L’attacco di Materazzi a Bergonzi: Juve chiamata in causa

Nella seconda storia, invece, Materazzi prende di mira proprio Bergonzi, accusato di aver ritenuto il contatto Bastoni-Duda come “l’errore più grande del nostro campionato e forse di tutta l’epoca Var. Una decisione abbastanza incomprensibile, forse valutata dal Var Nasca come valutata come un semplice body check”. Non è affatto d’accordo, l’ex difensore, che posta una sequenza di scatti che fa riferimento alla partita di fine agosto tra Juventus e Bologna.

Nel dettaglio, Matrix sposta il mirino sul rigore non concesso ai felsinei per il fallo di Iling Junior su Ndoye. Senza troppi giri di parole, Materazzi scrive: “Bergonzi… questo eri in ferie?”. Insomma, Inter-Verona ha lasciato il segno.