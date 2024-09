Materazzi punge ancora Ibra e chiede un'Inter alla Valentino Rossi

Dal 22 aprile al 22 settembre, è di nuovo derby per la squadra di Inzaghi: l'ex difensore non risparmia lo svedese e chiama in causa Maldini

Marco Materazzi accende il derby della Madonnina. In vista dell’attesissima sfida tra Inter e Milan, l’ex difensore nerazzurro ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, chiamando in causa Valentino Rossi e lanciando una chiara frecciata a Zlatan Ibrahimovic e ai tifosi rossoneri, complice il giorno in cui si giocherà la stracittadina. I ragazzi di Simone Inzaghi, però, non devono lasciarsi ingannare dal momento negativo della squadra di Fonseca.

Materazzi: “Barella vale Rodri”

I derby non si giocano, si vincono. Questa è probabilmente una delle frasi che rappresenta meglio Marco Materazzi e, contestualmente, le settimane che conducono alla stracittadina di Milano, tanto importante quanto sentita. Una partita a sé, che spesso nasconde insidie non pronosticabili. Sarà così anche domenica alle ore 20.45 a San Siro: “Non pensare ai sei derby consecutivi già vinti, – questo il consiglio dell’ex centrale della nazionale italiana – perché ti farebbero scendere in campo troppo leggero e non sarebbe una buona cosa. Quelle sono partite che hanno dentro sempre alcune componenti che sfuggono alla logica”.

Sulle scelte di Simone Inzaghi, Materazzi non ha dubbi, nonostante il recente impegno di Champions contro il Manchester City di Guardiola, che ha consolidato lo status europeo dei nerazzurri: “Barella-Calhanoglu-Mkhitaryan“, questo il centrocampo che si aspetta Matrix domenica sera. “Visto che partita ha fatto Nicolò col City? Si capisce perché Guardiola lo voleva – ha aggiunto, facendo riferimento a Barella -. Per me vale Rodri, è un ruolo diverso ma è a quel livello lì”.

La frecciata di Materazzi a Ibrahimovic

Hanno fatto molto rumore le dichiarazioni rilasciate da Zlatan Ibrahimovic nel pre gara di Milan-Liverpool, durante il quale il dirigente svedese è stato protagonista di un acceso siparietto con Boban su Sky Sport. Materazzi, in ottica derby, non fa una piega, sottolineando la differenza tra le due realtà e chiamando in causa l’amico Paolo Maldini, che ha riportato in auge la società rossonera nel recente passato: “Mah, non mi fa nessuna impressione onestamente – ha dichiarato Marco alla Gazzetta –. Diciamo che sono parole che fanno parte del personaggio. Mi viene da dire questo, da tifoso dell’Inter: spero che il Milan non riprenda mai Paolo Maldini…”.

Materazzi, Valentino Rossi e quel derby Scudetto

Tra scaramanzia, speranze e realtà, Materazzi punta al settimo sorriso consecutivo nel derby della Madonnina, consapevole di quello che potrebbe significare per il popolo nerazzurro, reduce dalla stracittadina che ha sancito la vittoria del 20° Scudetto nerazzurro: “Ho in testa la settima vittoria di fila, so bene quel che significherebbe”, ha rivelato alla Rosea, senza nascondere orgoglio e senso di appartenenza, verso due colori che lo hanno reso grande. “E poi c’è quel numero… Quale? Si gioca il 22… come il 22 aprile no? È un buon segno per l’Inter”, ha precisato.

“Sogno la settima vittoria consecutiva, sogno un altro sgarbo – insiste Materazzi –. Sogno un’Inter che faccia come Valentino Rossi. Valentino, quando arrivò alla Yamaha, si inventò di tutto per vincere la prima gara. Era in sella a una moto che non avrebbe vinto neppure “a spinta”. E invece lui ci riuscì. E quel successo fu un segnale incredibile dato agli avversari, come a dire “ecco chi è il campione“. Prendere tre punti domenica sarebbe un qualcosa di complicato da digerire per i rivali alla corsa scudetto, un duro colpo“.