Furlani e Duplantis da urlo: Mattia vince il World Indoor Tour e sogna gli Europei. Ennesimo record per Mondo

L'azzurro arriva agli Europei di Apeldoorn in grandissima forma. Il successo al World Indoor Tour è un chiaro messaggio a Tentoglou. Nell'asta, Mondo non smette mai di stupire

Mattia Furlani manda un messaggio chiaro in vista di Europei e Mondiali Indoor, conquistando il World Indoor Tour – livello Gold, grazie alle splendide prove a Ostrava e Torun di inizio e metà febbraio. Il giovane talento italiano si era imposto su Montler e Tentoglou in Polonia con il miglior salto del 2025, a conferma del suo straordinario stato di forma. Restando in tema di fenomeni, in serata lo svedese Armand Duplantis ha fatto registrare un nuovo record mondiale nell’asta, toccando i 6,27 metri.

Furlani trionfa al World Indoor Tour

Dopo aver dominato in Cechia con un importante 8,23 metri e concesso il bis con l’incredibile 8,37 in Polonia, Mattia Furlani conquista il World Indoor Tour – livello Gold. Un cammino che gli vale non solo la vittoria della competizione con 20 punti, ma lo conferma tra i principali protagonisti della disciplina ai prossimi Europei Indoor in programma dal 6 al 9 marzo ad Apeldoorn, nei Paesi Bassi.

Nonostante abbia chiuso appaiato allo svedese Thobias Montler, il talento azzurro ha conquistato il primato grazie al maggior numero di vittorie (due contro una) centrate appunto Ostrava e Torun, nelle sue due uniche partecipazioni alla manifestazione. A impreziosire il successo del classe 2005, la capacità di chiudere davanti a un gigante della disciplina come Miltiadis Tentoglou, campione olimpico, mondiale ed europeo, terzo con 17 punti, e zero successi “di tappa”.

Furlani pronto per Europei e Mondiali

Per Furlani, che ha compiuto 20 anni lo scorso 7 febbraio, è arrivato dunque uno splendido regalo di compleanno. Dopo il bronzo olimpico a Parigi 2024 e l’argento agli Europei di Roma, l’azzurro approccia dunque gli Europei Indoor carico e deciso a confermare l’ottimo momento di forma.

A fine mese, poi, dal 21 al 23 marzo, sarà già tempo di Mondiali Indoor a Nanchino, che nell’edizione dell’anno olimpico avevano visto l’azzurro conquistare l’argento, cedendo solo per la peggior seconda misura proprio a favore di Tentoglou. L’obiettivo è chiaro e, viste le premesse, assolutamente alla portata. Il 2025 ha tutto per essere l’anno della definitiva consacrazione per Mattia, qualora ci fosse ancora qualcuno pronto a mettere in dubbio il suo talento.

Undicesimo record per Mondo

La grande serata dell’atletica ha fatto registrare il nuovo primato mondiale nell’asta di Armand Duplantis. Alla decima edizione dell’All Star Pole Vault di Clermont-Ferrand, il fuoriclasse svedese alza per l’undicesima volta nella sua straordinaria ascesa l’asticella andando a saltare a 6,27 metri. La vittoria era arrivata già a 6,02 metri, ma Mondo non si è fermato facendo segnare il nuovo record nella disciplina che lo vede assoluto dominatore.