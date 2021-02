Max Allegri verso il ritorno in panchina: "dispetto" alla Juventus

Se Arkadiusz Milik si è accasato durante il mercato di gennaio, approdando all’Oympique Marsiglia e lasciando il Napoli dove era ormai fuori rosa dopo i ripetuti no alle proposte di rinnovo del contratto in scadenza nel prossimo giugno, Edin Dzeko è rimasto alla Roma.

Erano questi due, oltre a quello di Luis Suarez, i nomi cui la Juventus aveva pensato durante lo scorso mercato estivo per il ruolo di centravanti, prima di scegliere di riprendere Alvaro Morata.

Tuttavia quella che porta a Dzeko, vista la situazione venutasi a creare tra il bosniaco e il club giallorosso, resta più che mai una soluzione percorribile per i bianconeri nel prossimo mercato, qualora a Torino decidano di ritoccare nuovamente il reparto offensivo.

Il futuro dell’ex attaccante del Manchester City si deciderà però negli ultimi mesi dell’attuale stagione in base a come si evolverà il rapporto con Paulo Fonseca. Non è un mistero che la Roma abbia provato a cedere Dzeko fino alle ultime ore di mercato dopo il duro scontro con il tecnico portoghese, salvo poi rinunciare allo scambio con l’Inter che avrebbe portato nella Capitale Alexis Sanchez.

Intanto sabato all’”Allianz Stadium” la Roma affronterà proprio la Juventus e sembra certo che Dzeko rientrerà tra i convocati di Fonseca dopo il suo ritorno in gruppo per gli allenamenti settimanali. Altrettanto certo, però, sembra il fatto che il titolare al centro dll’attacco sarà ancora Borja Majoral.

Qualora Fonseca riuscisse a conservare il posto in panchina fino al termine della stagione e magari a centrare la qualificazione alla prossima Champions League la conferma sarebbe quasi sicura e a quel punto altrettanto varrebbe per il divorzio tra Dzeko e la Roma. Sempre che l’attaccante non decida comunque di proseguire altrove la propria carriera anche qualora la Roma opti per ingaggiare un nuovo allenatore.

Uno degli allenatori più apprezzati dalla società giallorossa è Massimiliano Allegri. L’ex tecnico della Juventus, che si avvia a concludere il secondo anno sabbatico dopo la separazione dai bianconeri nella primavera 2019, è affascinato dal progetto Roma, che potrebbe decidere di sposare all’inizio della prossima stagione.

Ecco allora che nel prossimo mercato estivo potrebbe consumarsi un… “dispetto” dell’allenatore livornese nei confronti del proprio recente passato.

Come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, infatti, Allegri avrebbe posto la conferma di Dzeko come una delle condizioni necessarie per sedersi sulla panchina giallorossa. Chissà come la prenderanno a Torino, dove l’apprezzamento per il bosniaco è ancora alto.



OMNISPORT | 02-02-2021 17:28