Max Verstappen campione del mondo, l'omaggio di Jean Todt

12-12-2021 23:23

Nella giornata che l’ha visto laurearsi campione del mondo… per due volte, dato che alla festa seguita al successo in pista Max Verstappen ha dovuto aggiungere quella successiva alla bocciatura dei reclami presentati dalla Mercedes contro i fatti avvenuti in regime di Safety Car, il pilota olandese della Red Bull ha incassato complimenti illustri per il primo titolo iridato della propria carriera, conquistato grazie al memorabile sorpasso su Lewis Hamilton all’ultimo giro del GP di Abu Dhabi.

A spendersi in elogi per Super Max è stato infatti il presidente della Fia Jean Todt, che ha utilizzato il proprio profilo Twitter per commentare in pochi caratteri il vibrante finale di stagione:

“Complimenti a Verstappen, Hamilton, alla Red Bull, alla Mercedes e a tutti coloro che hanno reso possibile un campionato così avvincente. Un ulteriore insegnamento del fatto che non è finita finché non è finita“.

