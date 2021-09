Maxi-ingaggio per Conte a Sky, ironia tifosi su debutto da opinionista

I 7,5 milioni di buonuscita ricevuti dall’Inter per la risoluzione del contratto (da 12 milioni netti) sarebbero bastati ampiamente ma Antonio Conte incrementerà ulteriormente gli introiti stagionali: rivelate le cifre del suo contratto con Sky: l’ex ct guadagnerà tra i 200.000 e i 250.000 euro a stagione, con possibilità di lasciare l’emittente in caso di chiamata da parte di qualche club. Una clausola voluta a tutti i costi da Conte, così da essere pronto a sposare subito un nuovo progetto in caso di intesa con l’eventuale squadra a lui interessata.

Conte ha debuttato su Sky in diretta da Liverpool

Ieri la prima per l’allenatore campione d’Italia. Conte ha commentato da Anfield Road Liverpool-Milan, che ha visto i Reds vincere in rimonta ma nel post-gara si è soffermato anche sulla sua ex squadra, battuta allo scadere dal Real Madrid.

I tifosi ironizzano sulla competenza di Conte in Champions

Tantissimi i commenti sui social. Tra gli interisti non mancano i nostalgici: “Antonio Conte Non ha lasciato l’Inter per soldi. È andato via per paura di non riuscire a ripetersi. L’orizzonte era fosco, ha temuto potesse intaccarsi il suo status di mister vincente,non ha intravisto prospettive rassicuranti. Da Milano per lui Rimane affetto e Rispetto” o anche: “Conte a Sky usa ancora il noi quando parla dell’Inter“.

Il popolo nerazzurro si divide: “L’Inter ha vinto il campionato non per merito suo, ma per merito della giuve che ha fatto schifo. Sennò avrebbe pagato caro i primi mesi della stagione, compreso l’uscita dalla, champions…. Per carità, mai più un ciuccio come quello” o anche: “Nelle ultime 19 partite di Champions League l’Inter ne ha vinte solo cinque, dicono a Sky. Beh possono chiedere come mai direttamente al loro ‘ospite’ in studio, visto che in europa ha sempre solo fatto figure di palta”

Scatta il sarcasmo: “Conte in studio a Sky a commentare (pontificare) sulla competizione nella quale non è MAI andato oltre i 4rti di finale (raggiunti una sola volta)…….. ah beh…” e poi: “Ma Conte quand’è che ci spiega come si vince in Champions?” e infine: “Intanto Conte la champions l’ha alzata da giocatore. Poi se può commentare Adani, con un palmares modesto, a maggior ragione può commentare Conte…”.

SPORTEVAI | 16-09-2021 09:40