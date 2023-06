Mbappè e il suo futuro: “La mia unica opzione è restare al PSG”

L’attaccante francese ha parlato direttamente dal ritiro con la nazionale dimostrando di avere un solo obiettivo in testa.

15-06-2023 19:59

Zitti tutti, parla Mbappè . Dopo tanto chiacchiericcio, il vicecampione del mondo ha detto la sua in conferenza stampa dal ritiro con la Francia e ha fugato ogni dubbio sul suo futuro.

“Al momento ho solo un’opzione: restare al PSG. La mia intenzione è di giocare lì all’inizio della prossima stagione”.

Poi ha proseguito: “Perché ho intenzione di restare senza rinnovare? Non c’è niente da spiegare. Ho inviato una lettera ma è stato tempo fa, non durante la pausa per le nazionali, non pensavo certo di offendere qualcuno, ma so quel che faccio e perché lo faccio, non mi interessano le reazioni, le persone possono parlare e criticare ma io ho le mie ragioni. La mia unica opzione ora è restare al PSG, l’ho già detto e lo ripeto”.