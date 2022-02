Mercato, continuano a tener banco due rinnovi in casa Inter

09-02-2022 19:34

Il mercato è ufficialmente chiuso da qualche giorno ma molte squadre, già da ora, stanno operando in ottica 2022/2023.

Fra queste vi è l’Inter che, per mano dei suoi dirigenti, nei prossimi giorni proverà a dare una svolta alle trattative per il rinnovo di due giocatori fondamentali.

Inter, la situazione di Handanovic

Partendo dalla retroguardia, il primo caso da risolvere è quello che riguarda la permanenza in nerazzurro di Samir Handanovic.

Il portiere sloveno, all’Inter dal 2012, è in scadenza a giugno e potrebbe, visto anche l’affare già concluso con Onana, dirigersi a zero verso altri lidi.

Per scongiurare quest’eventualità, Marotta e i suoi uomini, stando a quanto riportato da Sky Sport, nelle prossime ore si sederanno al tavolo con l’entourage dell’estremo difensore per trovare un accordo e prolungare così la presenza a Milano del classe 1984.

La posizione dell’Inter riguardo a Perisic

Leggermente più complesso sembra invece la posizione di Ivan Perisic il cui contratto, come quello di Handanovic, va in scadenza il prossimo giugno.

Anche qui la società di Viale della Liberazione ha chiaramente fatto intendere al croato (a segno nel derby di sabato contro il Milan) di voler puntare ancora di lui ma i primi tentativi fatti per arrivare ad un’estensione contrattuale non sono andati a buon fine.

Il mercato e le richieste di Perisic

I prossimi giorni, dunque, saranno quelli chiave per giungere a un accordo e trovare il giusto compromesso tra le richieste del calciatore (triennale da 6 milioni) e l’offerta dell’Inter (biennale da 3.5 milioni).

Il punto d’incontro nella trattativa potrebbe essere un biennale con opzione per il terzo a una cifra attorno ai 4 milioni più bonus, soldi che in Europa sia Chelsea che Tottenham (interessate al giocatore) non hanno problemi ad offrire.

L’Inter quindi, data la concorrenza estera e il rischio di perdere a zero l’esterno, cercherà quanto prima di chiudere il discorso rinnovo con Perisic e ufficializzare già nei prossimi giorni un prolungamento che certamente farà felice Simone Inzaghi.

