Mercato Inter: Antonio Conte fa un annuncio sul suo futuro

Antonio Conte si augura di restare sulla panchina dell‘Inter ancora a lungo. Nonostante gli alti e bassi con la dirigenza e il rapporto non sempre idilliaco con i tifosi, il tecnico nerazzurro ha messo in chiaro che la sua volontà è restare nella società milanese per farla tornare a vincere e fare la storia.

“Ho due anni di contratto con l’Inter. Ho iniziato un progetto qui e, sinceramente, voglio continuare questo progetto e restare per molti anni, costruendo le basi. Nel mio futuro voglio tornare sicuramente in Inghilterra per fare un’altra esperienza, mi è piaciuto molto”, ha detto in un’intervista al Telegraph.

Parlando della sua esperienza in nerazzurro, Antonio Conte si è soffermato su Romelu Lukaku, il giocatore che ha fortemente voluto: “Romelu è un giocatore incredibile, ha molti margini di miglioramento. In un anno all’Inter è migliorato molto perché vuole imparare e credo di essere un insegnante. Ma può continuare a migliorare per diventare uno dei migliori attaccanti del mondo”.

I progressi dell’Inter: “Onestamente la scorsa stagione abbiamo fatto qualcosa di incredibile. Abbiamo finito a -1 dalla Juve giocato la semifinale di Coppa Italia e la finale di Europa League. E’ stata una grande stagione, ma il nostro progetto è solo all’inizio. Stiamo creando la base per dare a questo club la possibilità di restare al massimo livello e vincere qualcosa ogni anno”.

Conte ammette che le aspettative sono altissime: “Quando non vinco vengo criticato molto. Avere questa aspettativa significa che le persone mi considerano bravo nel mio lavoro. All’Inter sono arrivato 10 anni dopo che il club aveva vinto e quando non vinci per 10 anni significa che devi cambiare tante, tante cose e devi avere tempo per farlo”.

