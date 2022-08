19-08-2022 19:38

La telenovela riguardante Milan Skriniar sembra essersi conclusa. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, il presidente dell’Inter Steven Zhang, che stava assistendo all’allenamento della squadra a San Siro, ha deciso che non verrà accettata nessun’altra offerta per lo slovacco, sia che provenga dal Paris-Saint-Germain sia da qualsiasi altro club.

Inter, Zhang toglie Skriniar dal mercato

In altre parole, i nerazzurri hanno tolto Skriniar dal mercato e solo poche ore prima il direttore sportivo del PSG Antero aveva incontrato quello dell’Inter Piero Ausilio lanciando un’altra offerta per lo slovacco, ma sempre lontana dagli 80-90 milioni di euro che il club nerazzurro chiedeva inizialmente. Ma da adesso, per decisione della proprietà, è tutto finito, e il 27enne difensore viene blindato a doppia mandata.

Inter, Simone Inzaghi felice per la permanenza di Skriniar

Sicuramente saranno felici i tifosi interisti, che non hanno mai voluto una cessione che avrebbe portato ulteriori falle in una difesa già traballante in questo inizio di stagione, ma il più felice di tutti è indubbiamente il tecnico Simone Inzaghi, che negli ultimi tempi si era adoperato per trattenere Skriniar. L’allenatore si augurava che la squadra rimanesse la stessa che ha iniziato il campionato e la presidenza lo ha accontentato.

Inter, Casadei ufficiale al Chelsea

Intanto, l’Inter, tramite una nota ufficiale, ha fatto sapere di aver ceduto il giovane Cesare Casadei a titolo definitivo al Chelsea per una cifra di 15 milioni di euro più 5 di bonus. Ecco il testo della nota del club nerazzurro.

“FC Internazionale Milano comunica la cessione di Cesare Casadei al Chelsea Football Club. Il centrocampista classe 2003 si trasferisce a titolo definitivo al club inglese”.

Clicca qui per abbonarti e vedere tutte le gare di Serie A live su DAZN

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE