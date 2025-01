Australian Open, Sinner sfida Rune per i quarti: ecco l’orario. All’alba anche il match tra Sonego e Tien

Ancora una volta i match degli atleti italiani a Melbourne si giocano quasi in contemporanea: il numero 1 in campo contro Rune alle 4 nella Rod Laver Arena, il piemontese sfida il giovane statunitense alla Melbourne Arena non prima delle 4.30

Due italiani in contemporanea o quasi. Ancora una volta la notte degli Australian Open sarà all’insegna dello zapping quasi forsennato per i tifosi di Jannik Sinner e Lorenzo Sonego. Sveglia ancora all’alba per chi vorrà vedere i match dei due azzurri che cercano l’accesso ai quarti di finale del primo slam della stagione 2025.

Sinner-Rune: i precedenti

Sarà una sorta di tiebreak quello tra Jannik Sinner e Holger Rune. Tra i due lo storico dei precedenti recita 2-2 con il danese che si è imposto per la prima volta nel 2022 nella semifinale di Sofia con l’azzurro che fu costretto al ritiro nel terzo set. La seconda sfida arriva l’anno dopo nella semifinale di Montecarlo con la vittoria del danese in tre set. Poi la prima vittoria di Jannik che arriva in occasione della sfida nel girone delle ATP Finals di Torino con l’altoatesino che s’impone in tre set. L’ultimo confronto arriva nei quarti di finale del torneo di Montecarlo con seconda vittoria per il numero uno al mondo sempre in un match tiratissimo e risolto soltanto al terzo set.

Quando si gioca e dove vederlo

La gara tra Jannik Sinner e Holger Rune andrà in scena sul campo principale, la Rod Laver Arena, con il match in programma non prima delle 4 del mattina. Il match sarà trasmesso da Eurosport che detiene i diritti televisivi per il torneo australiano in Italia. Ma sarà possibile seguire la partita anche su Dazn, Sky e Discovery+ sia in televisione che attraverso i servizi streaming.

Sonego-Tien: quando si gioca

Grande torneo fino a questo momento per Lorenzo Sonego. Il tennista piemontese aveva bisogno di una iniezione di fiducia dopo un 2024 molto complicato. E a Melbourne Sonny che si è fatto conoscere anche come “popstar”, è arrivata una reazione importante. Ora però c’è la possibilità di continuare a stupire contro il giovane statunitense Learner Tien, finalista delle ultime Next Gen Finals. Quella di domani sarà la prima volta che i due si affrontano in un match ufficiale. L’incontro si disputerà non prima delle 4.30 alla John Cain Arena.

