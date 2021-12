Mercato Inter: è arrivato l'annuncio ufficiale su Christian Eriksen

17-12-2021 15:24

L’Inter e Christian Eriksen si separano: l’annuncio ufficiale è arrivato dal club nerazzurro in una nota pubblicata dal sito.

Christian Eriksen lascia l’Inter: l’annuncio

“FC Internazionale Milano comunica di aver trovato un accordo per la rescissione consensuale del contratto di Christian Eriksen – è la nota pubblicata dal Biscione -. Il Club e tutta la famiglia nerazzurra abbracciano il calciatore e gli augurano il meglio per il suo futuro”.

Il centrocampista danese non ha potuto ottenere l’idoneità per giocare a calcio in Italia, a causa del defribillatore cardiaco sottocutaneo impiantato dopo il malore a Euro 2020, durante la partita della sua Danimarca contro la Finlandia.

Christian Eriksen lascia l’Inter: il saluto del club nerazzurro

La fine del rapporto tra Eriksen e l’Inter era quindi ormai scontata da mesi: “Anche se oggi le strade dell’Inter e di Christian si separano, resterà un legame forte e indissolubile – il saluto del club -. I momenti più belli, i gol e le vittorie, l’abbraccio dei tifosi fuori da San Siro nel celebrare lo Scudetto: tutto resterà sempre fissato nella storia nerazzurra. In bocca al lupo Chris”.

Eriksen lascia dopo 60 partite disputate tra campionato e coppe, e 8 reti totali, con lo scudetto vinto nella stafione 2020-2021 da protagonista agli ordini di Antonio Conte.

Christian Eriksen: dopo l’Inter quale futuro?

Eriksen potrà giocare solo nei Paesi in cui gli sarà consentito svolgere attività agonistica nonostante il defibrillatore. Le ipotesi più quotate sono un ritorno in Premier League, dove ha già giocato in passato con la maglia del Tottenham, un’esperienza in Olanda all’Ajax, oppure la firma con l’Odense, suo club d’origine in Danimarca, che in queste settimane gli ha messo a disposizione le sue attrezzature e il campo per allenarsi, 170 giorni dopo l’arresto cardiaco.

