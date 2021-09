Mercato Inter, Handanovic bocciato: nuovo portiere a gennaio

Samir Handanovic è salito nuovamente sul banco degli imputati dopo la partita contro l’Atalanta, dove ha offerto un’altra prestazione insufficiente. L’Inter ha ormai capito che il portiere sloveno non offre più le garanzie degli scorsi anni, e sta pensando ad un futuro senza di lui, magari anticipando i programmi di qualche mese.

Secondo le indiscrezioni raccolte dal Corriere dello Sport, il club meneghino ha trovato da tempo l’accordo con André Onana, portiere camerunense dell’Ajax in scadenza di contratto al termine della stagione. Il progetto originario di Marotta e Ausilio era quello di ingaggiare il giocatore il prossimo giugno, ma ora il Biscione è tentato di anticipare il suo acquisto già per la prossima campagna invernale, per cautelarsi viste le continue incertezze di Handanovic.

La prova di Handanovic contro l’Atalanta è l’ultima di una serie di prestazioni negative del portiere sloveno, un tempo cardine della difesa nerazzurra e ora l’anello debole. Simone Inzaghi deve fare i conti anche con le 7 reti subite nelle prime 6 partite di campionato, il segnale di una retroguardia che ha bisogno di certezze che al momento il capitano non sembra riuscire a dare.

Dalla sua parte si sono schierati gli ultras della Curva Nord: “Testa alta e petto in fuori. Samir, la curva è con te”. Il destino di Handanovic sembra però segnato: non è nei piani futuri dell’Inter.

Negli scorsi giorni Onana aveva parlato così del suo futuro a De Telegraaf, riaprendo ai Lancieri: “Ho parlato con Lione e Nizza, ma non abbiamo trovato un accordo. Rinnovare il contratto con l’inserimento di una clausola di rescissione non troppo alta? Tutto è negoziabile, sono ancora aperto all’ipotesi di un nuovo contratto”.

OMNISPORT | 27-09-2021 12:59