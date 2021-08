Mercato Inter, Lukaku parte o resta? Il suo messaggio ai tifosi

Si parla con insistenza di una nuova cessione di lusso in casa Inter, che potrebbe riguardare questa volta uno dei pezzi grossi dell’attacco nerazzurro: Lautaro Martinez o Romelu Lukaku. Eppure il belga sembra voler ignorare le sirene di mercato, e di fatto manda un messaggio al club. Tramite un post semplice ma efficace sul suo account Instagram.

Nella foto scelta da Lukaku, il bomber si trova in terrazza, con una suggestiva vista sul quartiere Isola di Milano e sul Bosco Verticale. Il tutto incorniciato da una splendida serata e un cielo terso che sembra arrivare dalle pagine di Alessandro Manzoni. “Milano 100%“, sono le uniche parole aggiunte dal numero 9 dell’Inter.

L’idea di andarsene, dunque, non sembra affatto la priorità di Lukaku. Ma al contempo anche la stessa dirigenza nerazzurra sembra intenzionata a resistere alle lusinghe estere. In particolare a quelle del Chelsea, in prima linea nella corsa al centravanti belga.

Secondo ‘Sport Mediaset’, infatti, l’Inter avrebbe respinto ogni tentativo di approccio da parte del Chelsea. Non avrebbe infatti intenzione di trattare la cessione di Lukaku, a meno che non arrivino offerte superiori ai 120 milioni di euro. In nessun’altra circostanza si siederà nemmeno al tavolo delle trattative.

Il quadro che tutti i tifosi nerazzurri (anche quelli più celebri) speravano di ritrovarsi a commentare. Ma soprattutto una conferma tanto indiretta quanto chiara della volontà di Lukaku, che corrisponderebbe a quella dei suoi sostenitori. Ossia: il bomber non vuole muoversi da Milano.

OMNISPORT | 03-08-2021 22:05