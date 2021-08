Mercato Inter, per Dzeko c'è ancora un nodo: cosa manca al fatidico sì

L’accordo sembra esserci, ma la fumata bianca ancora non arriva. L’Inter continua ad aspettare Edin Dzeko, ma sono tanti gli aspetti che devono ancora essere chiariti. Perché da un lato il giocatore continua a lavorare regolarmente con la Roma, dall’altro il club giallorosso non sembra intenzionato a muoversi prima delle necessarie garanzie.

‘Sport Mediaset’ spiega infatti che la Roma è sì disposta a lasciar partire Dzeko, ma solo quando avrà in mano colui che lo sostituirà negli schemi di José Mourinho. In altre parole, se arriva il nuovo centravanti l’operazione si chiude. In caso contrario ci sarà da attendere.

In tal senso il primo nome della lista in casa Roma resta quello di Tammy Abraham del Chelsea, della cui cessione però Tuchel si è detto tutt’altro che certo. Pur ammettendo che il giovane attaccante non sia del tutto soddisfatto della sua recente parabola londinese.

Nel frattempo, Dzeko continua a lavorare come se nulla fosse. Il suo martedì è infatti trascorso con il bosniaco regolarmente presentatosi alle 15:15 a Trigoria per gli allenamenti previsti dalla sua tabella: ossia lavoro personalizzato e non con il gruppo. Il tutto a qualche ora di distanza dalla visita della moglie Amra. Che però non ha svuotato il suo armadietto, come inizialmente era lecito attendersi.

La situazione, per quanto definita, appare dunque ancora in stallo. Il tutto nonostante l’accordo sia ormai fatto: l’Inter ha promesso a Dzeko due anni di contratto per sei milioni all’anno, mentre il suo cartellino dovrebbe costarne appena due. Tutto pronto, dunque. Ma, al momento, solo sulla carta.

10-08-2021