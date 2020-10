Mercato Inter: scambio in arrivo, rinforzo a gennaio per Conte

Il mercato è chiuso ma l’Inter continua a lavorare. Secondo le indiscrezioni riportate da Tuttosport, Beppe Marotta e Piero Ausilio vogliono rinforzare ulteriormente la retroguardia di Antonio Conte, e hanno riallacciato i contatti con il Torino per Armando Izzo.

Il centrale granata, fuori dai piani dell’attuale tecnico dei piemontesi Marco Giampaolo, è da tempo un obiettivo dei nerazzurri, che già in estate avevano provato ad accaparrarsi il giocatore su spinta di Conte.

I due club si sono dati appuntamento nelle prossime settimane per intavolare lo scambio: Izzo arriverebbe a Milano al posto di un esubero nerazzurro, Matias Vecino, che invece si accaserebbe sotto la Mole.

L’Inter tratta per uno scambio alla pari, che possa far segnare una plusvalenza ad entrambi i club (i due giocatori sono valutati 25 milioni di euro).

Izzo è un altro rinforzo in difesa che Conte aspetta in chiave scudetto. Sulla questione si è espresso Marotta nei giorni scorsi ai microfoni di Sky: “Vincere lo scudetto è impresa difficile, la concorrenza è agguerrita. Ogni anno si parte per cercare di ottenere il meglio, poi per quello che riguarda il piano, il fatto di avere individuato una data significa avere un piano a medio termine. C’è fiducia, ma andiamo avanti con l’obiettivo di vincere”.

Marotta ha anche parlato del caso Hakimi: “C’è delusione e rammarico per come si sono susseguiti i fatti e per le decisioni che abbiamo dovuto subire. Hanno creato scompenso nella preparazione alla partita, questo deve essere un auspicio affinché l’Uefa in futuro sia più precisa. Hakimi è stato riabilitato grazie a due tamponi svolti con il laboratorio con cui collaboriamo, nel rispetto dei protocolli”

OMNISPORT | 26-10-2020 09:13