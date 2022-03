Mercato Inter, scatta l'ora delle decisioni per Sanchez e Vidal

04-03-2022 12:07

L’Inter, attualmente ancora impegnata su tutti i fronti (Scudetto, Coppa Italia e Champions League), sta già pensando anche alla prossima stagione. In particolare, riflettori puntati sui due cileni in rosa, ossia Alexis Sanchez e Arturo Vidal.

Inter, due questioni da risolvere

Sarà un mercato estivo impegnativo per l’Inter. Tantissimi i giocatori che ancora non sanno quale sarà il loro futuro. In attesa dell’ufficialità del rinnovo di Marcelo Brozovic e di novità sul fronte Ivan Perisic, la società nerazzurra si sta interrogando su cosa fare in merito alle posizioni di Alexis Sanchez e Arturo Vidal. Il primo, dopo un avvio di stagione complicato, sta dando un contributo importante in questa fase. Stesso discorso per il centrocampista che, superate le problematiche d’inizio anno, è decisamente più coinvolto nel progetto nerazzurro. Eppure, il loro futuro potrebbe essere diametralmente opposto.

Sanchez tra rinnovo e addio

Il futuro del El Nino Maravilla è ancora avvolto nel mistero. Il gol nella finale di Supercoppa Italiana ai danni della Juventus gli ha ridato tanto entusiasmo e voglia di giocare. Nelle ultime uscite, Simone Inzaghi gli ha dato molto più spazio rispetto al passato. Il cileno vuole sentirsi importante e pretende chiarezza dalla società. Il suo contratto è in scadenza al termine della prossima stagione. Il vero problema, almeno per la società nerazzurra, è il suo stipendio, pari a sette milioni di euro netti a stagione. L’Inter sarebbe anche disposta a prolungargli il contratto ma a cifre decisamente diverse. L’idea sarebbe quella di rinnovare per un altro anno ma con una decurtazione dell’ingaggio piuttosto sostanziosa, ovvero un massimo di cinque milioni di euro a singola stagione. In caso contrario, in estate verrà messo sul mercato. L’ex attaccante, tra le altre, di Arsenal, Manchester United e Barcellona, ha ancora diversi estimatori, soprattutto in Premier League.

Vidal ha già deciso il suo futuro

Se Alexis Sanchez non ha ancora chiaro dove giocherà il prossimo anno, Arturo Vidal pare aver già preso la sua decisione. Con un post social piuttosto inequivocabile, il centrocampista cileno ha evidenziato come il Brasile potrebbe essere il Paese dove giocherà la prossima stagione. Nello specifico, l’ex centrocampista di Juventus, Bayern Monaco e Barcellona, sognerebbe di giocare con la casacca del Flamengo. Un fatto è certo: non rinnoverà con l’Inter. In scadenza di contratto a giugno, non ha lasciato il segno nella sua avventura nerazzurra come avrebbe voluto. Ad oggi, ha collezionato, in quasi due stagioni, 59 presenze con quattro reti. Tante panchine e pochi momenti da ricordare. Troppo poco per meritarsi il rinnovo.

