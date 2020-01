Mercato Inter: subito scambio con la Roma, poi due top

Inter scatenata sul mercato. Beppe Marotta ha fretta di regalare ad Antonio Conte i rinforzi necessari per duellare, ad armi pari, con la Juventus, attualmente capolista con due punti di vantaggio proprio sui nerazzurri.

Come riportato da Sky Sport, è sempre più probabile uno scambio di giocatori tra Inter e Roma. Matteo Politano è pronto a diventare giallorosso mentre Leonardo Spinazzola diventerà, presto, un nuovo esterno a disposizione di Antonio Conte.

Un’operazione che farebbe felici tutti. La Roma è alla ricerca di un esterno d’attacco mancino dopo l’infortunio occorso a Nicolò Zaniolo mentre Antonio Conte ha bisogno di un esterno difensivo che sappia anche spingere, proprio come Leonardo Spinazzola.

Se lo scambio andrà in porto (bisogna limare alcuni dettagli legati agli ingaggi), l’Inter poi si concentrerà su altri due obiettivi di mercato. In primis, si chiuderà con Olivier Giroud. Il 33enne attaccante francese ha già detto sì all’Inter, mancherebbe l’intesa con il Chelsea.

Segnali positivi anche sul fronte Christian Eriksen. L’entourage del 27enne danese avrebbe dato il suo ok alla proposta nerazzurra. Ora bisognerà sedersi al tavolo con il Tottenham che, per la sua stella (in scadenza di contratto), chiede comunque 20 milioni di euro.

Difficile, invece, che possano arrivare Ashley Young e Arturo Vidal. Il primo, complice il possibile approdo all’Inter di Leonardo Spinazzola e il “muro” del Manchester United, sarebbe in stand-by. Il cileno, con l’addio del tecnico Ernesto Valverde, dovrebbe restare a Barcellona.

Sul fronte cessioni, attenzione al nome di Gabigol. Il Barcellona, alla ricerca di una punta dopo l’infortunio patito da Luis Suarez (out per almeno quattro mesi) starebbe pensando anche al brasiliano di proprietà del club nerazzurro.

SPORTAL.IT | 14-01-2020 08:06