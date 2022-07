Schira: “Juventus, operazione attacco: due nomi per Massimiliano Allegri”

Il club bianconero torna alla carica per Nicolò Zaniolo, ma i dirigenti della Vecchia Signora lavorano anche sulla pista per Marko ArnautovicLeggi l'articolo23:42

Juve, nuova pretendente per de Ligt. Intanto Allegri ne vuole quattro

In casa Juventus tiene banco la questione Matthijs de Ligt. Allegri ha bisogno di altri quattro rinforzi e, di conseguenza, il club bianconero punta a incassare il più possibile dalla cessione del difensore olandese, su cui si è scatenata un'asta. Si registra, infatti, l'inserimento anche del Bayern Di Monaco. La dirigenza juventina non intende fare sconti rispetto alla clausola da 120 milioni.Vai all'articolo10:23

Paulo Dybala si è stancato di aspettare: pronto l'addio all'Italia

I giorni scorrono e Paulo Dybala non sa ancora dove giocherà il prossimo anno. Dall'estero arrivano tante altre opzioni da valutare. Alla luce delle difficoltà dei club italiani a fare l'ultimo passo, Paulo Dybala starebbe pensando di valutare anche di cambiare aria. Nelle ultime ore si è fatto forte sull'argentino l'interesse del Manchester United, che potrebbe farne il nuovo volto dei red devils in caso di addio, probabile, di CR7.Vai all'articolo10:28